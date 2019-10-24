Под Киевом пройдет протест Хэллоуина

26 и 27 октября Древний Киев в Княжестве Киевская Русь ("Парк Киевская Русь") приглашает дать бой Хэллоуину, а заодно и "уважить" героев древнеславянских легенд и детских сказок. В эти выходные гостей ждут конные шоу, вкусные блюда с костра, мастер-классы, катание на лошадях и традиционные древнекиевские забавы.

Приехав в Древний Киев посетители попадут в настоящий живой средневековый город с массивными оборонительными сооружениями, княжескими теремами и трибунами, усадьбами древних киевлян, ярмаркой мастеров, Княжеской конюшней, где со всего мира собраны уникальные лошади редких исторических пород.

26 и 27 октября жители Княжества приглашают всех гостей дать бой Хэллоуину и забыть о традиционных западных зомби, хоббитах и ведьмах в остроконечных шляпах. В эти дни в Древнем Киеве будут привечать персонажей древнеславянских мифов и легенд, а еще любимых героев украинских народных сказок: Ивана-царевича и Серого Волка, Елену Прекрасную, Жар-птицу, Микулу Селяниновича, Ладу и Леля.

В зрелищных театрализованных постановках все они будут противостоять силам зла. И пусть гостей не пугает конная охота Всадников Апокалипсиса, игрища леших и оборотней. Добро победит зло. И можно быть уверенным, что Конные лучники одолеют Медведя, прекрасная славянка сможет расколдовать оборотня, а все злые чары сгорят в огне.

И каждый гость Древнего Киева сможет от души повеселиться и подружиться со знакомыми с детства персонажами. Эти колоритные герои и "антигерои" пригласят посетителей сфотографироваться с ними и поучаствовать в традиционных древнеславянских забавах: метании бревен, перетягивании каната, зажигательных хороводах..

Также посетители увидят жемчужину Древнего Киева – живую коллекцию лошадей редких исторических пород, которые были собраны со всего мира в Княжеской конюшне. Представителей некоторых пород в Украине больше нигде не увидеть, ведь они были завезены в нашу страну в единственном экземпляре. Каждый посетитель сможет подойти к этим прекрасным животным, погладить, сфотографироваться с ними и проехать на них верхом или в экипаже.

26 и 27 октября лошади будут полноправными участниками развлечений, принимая участие в выступлениях вместе с актерами-каскадерами конно-трюкового театра. Они покажут свои умения и поразят зрителей безупречным исполнением номеров развлекательной программы.

Приехав в Княжество, посетители почувствуют себя полноправными жителями Киевской Руси, они прогуляются по улочками средневекового города, посетят усадьбы горожан Х века, музеи и экспозиции, постреляют из лука в средневековом тире, а на монетном дворе отчеканят монету "на счастье". Любители экстрима будут в восторге от скоростной горки "Змей Горыныч" и канатного спуска "Полетайло" с маршрутами разной сложности и протяженности. Эти и множество других занятий помогут полностью погрузиться в атмосферу Киевской Руси на тысячу лет назад.

Вкуснейших блюд, приготовленных на кострах, можно отведать уютной Княжеской корчме и в беседках.

Для тех, кто захочет продлить свой отдых еще на день, есть возможность остаться с ночевкой в доме гостиничного типа "4 комнаты" или в хостеле, предварительно забронировав места.

С недавнего времени в Княжестве можно освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников. Для этого нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (044) 461-99-37. И уже на первом занятии можно научиться управлять лошадью и метко стрелять из лука по мишеням, приобщаясь к боевым традициям наших предков!

Древний Киев в Княжестве Киевская Русь расположен в Киевской области, Обуховском районе, селе Копачов.

Цена билета:

полный билет для взрослого – 190 грн.; при наличии полного маскарадного костюма (головной убор, верхняя одежда, обувь и аксессуары) – 150 грн.

для пенсионеров и студентов – 150 грн., для детей школьного возраста – 80 грн., для дошкольников – бесплатно.

Курсируют маршрутки из Киева от станции метро "Выдубичи", согласно расписанию на сайте.

Подробная информация на сайте www.parkkyivrus.com

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