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2 октября • обновлено в 11:21
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Под Киевом будут соревноваться конные каскадеры

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5 и 6 октября Древний Киев в Княжестве Киевская Русь ("Парк Киевская Русь") приглашает на фестиваль конно-трюкового искусства "Кентавры".

В течение двух дней отважные всадники и всадницы, взрослые и совсем юные будут соревноваться в искусстве джигитовки и в виртуозной езде в упряжках.

"Кентавры" - это фестиваль, который объединяет лучших конных каскадеров мирового уровня. Участники фестиваля покажут свою ловкость и таланты, поделятся профессиональным опытом и будут соревноваться за звание лучшего.

Под Киевом будут соревноваться конные каскадеры

Кроме обязательной конкурсной программы пройдут показательные выступления с лучшими номерами.

Виртуозные наездники поразят зрителей невероятными трюками: езда вверх ногами, задом наперед, сразу на двух лошадях, они будут проскальзывать под конем, выстраивать "пирамиды". И все это на полном скаку! Арабески, обрывы, пистолеты и французские кресты… С участием лошадей редких древних пород!

Соревнования по джигитовке дополнят веселые и познавательные театрализованные постановки на древнеславянскую тематику в исполнении актеров театра Древнего Киева. Жители Древнего Киева пригласят гостей принять участие в интересных конкурсах, играх, зажигательных славянских хороводах и танцевальных флеш-мобах.

Кроме невероятных трюков гости увидят лошадей редких исторических пород, собранных со всего мира в "Княжеской конюшне". К лошадям можно будет подойти, погладить, сфотографироваться и покататься верхом или в экипаже.

Отдохнуть и отведать вкуснейших напитков и блюд, приготовленных на открытом огне, можно будет в Княжеской корчме и в беседках.

Пострелять из лука и пометать ножи можно в средневековом тире, а на монетном дворе – отчеканить монету "на счастье". Любителей экстрима ждут скоростная горка "Змей Горыныч" и зип-лайн "Полетайло" с маршрутами разной сложности и протяженности. А дети будут в восторге от яркого и безопасного куба-лабиринта "Мышеловка".

Гости Древнего Киева узнают много интересного о жизни наших предков, посетив музеи исторического костюма и деревянного зодчества, осмотрев экспозиции осадной техники, средневекового кораблестроения и пыток. Приобрести оригинальные сувениры ручной работы и уникальную книгу "Древнеславянской разговорник" для общения на древнем языке наших предков можно будет в сувенирной лавке и на ярмарке мастеров.

В завершение гостей ждет яркая вечерняя огненная программа со стрельбой из огромного метательного орудия, требушета, горящими ядрами.

Под Киевом будут соревноваться конные каскадеры

Для того, кто пожелает продолжить отдых еще на день, есть возможность остаться на ночлег в доме гостиничного типа "4 комнаты" и хостеле, предварительно забронировав места.

"Парк Киевская Русь" - это уникальный комплекс, не имеющий аналогов во всем мире. На основе знаний современной науки воссоздается Древний Киев V -Х ІІІ веков в его натуральном размере, в масштабе 1 : 1.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется в 13:30.

Цена билета: полный билет для взрослого - 250 грн., для пенсионеров и студентов - 150 грн., для детей школьного возраста - 80 грн., дошкольникам - бесплатно.

Под Киевом будут соревноваться конные каскадеры

Древний Киев расположен недалеко от Киева современного – в 45 минутах езды – в с. Копачов, Киевская обл.

Курсируют маршрутки из Киева, от ст. метро "Выдубичи", см. расписание на сайте.

Подробнее на сайте: parkkyivrus.com

Под Киевом будут соревноваться конные каскадеры

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