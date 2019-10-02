Под Киевом будут соревноваться конные каскадеры

5 и 6 октября Древний Киев в Княжестве Киевская Русь ("Парк Киевская Русь") приглашает на фестиваль конно-трюкового искусства "Кентавры".

В течение двух дней отважные всадники и всадницы, взрослые и совсем юные будут соревноваться в искусстве джигитовки и в виртуозной езде в упряжках.

"Кентавры" - это фестиваль, который объединяет лучших конных каскадеров мирового уровня. Участники фестиваля покажут свою ловкость и таланты, поделятся профессиональным опытом и будут соревноваться за звание лучшего.

Кроме обязательной конкурсной программы пройдут показательные выступления с лучшими номерами.

Виртуозные наездники поразят зрителей невероятными трюками: езда вверх ногами, задом наперед, сразу на двух лошадях, они будут проскальзывать под конем, выстраивать "пирамиды". И все это на полном скаку! Арабески, обрывы, пистолеты и французские кресты… С участием лошадей редких древних пород!

Соревнования по джигитовке дополнят веселые и познавательные театрализованные постановки на древнеславянскую тематику в исполнении актеров театра Древнего Киева. Жители Древнего Киева пригласят гостей принять участие в интересных конкурсах, играх, зажигательных славянских хороводах и танцевальных флеш-мобах.

Кроме невероятных трюков гости увидят лошадей редких исторических пород, собранных со всего мира в "Княжеской конюшне". К лошадям можно будет подойти, погладить, сфотографироваться и покататься верхом или в экипаже.

Отдохнуть и отведать вкуснейших напитков и блюд, приготовленных на открытом огне, можно будет в Княжеской корчме и в беседках.

Пострелять из лука и пометать ножи можно в средневековом тире, а на монетном дворе – отчеканить монету "на счастье". Любителей экстрима ждут скоростная горка "Змей Горыныч" и зип-лайн "Полетайло" с маршрутами разной сложности и протяженности. А дети будут в восторге от яркого и безопасного куба-лабиринта "Мышеловка".

Гости Древнего Киева узнают много интересного о жизни наших предков, посетив музеи исторического костюма и деревянного зодчества, осмотрев экспозиции осадной техники, средневекового кораблестроения и пыток. Приобрести оригинальные сувениры ручной работы и уникальную книгу "Древнеславянской разговорник" для общения на древнем языке наших предков можно будет в сувенирной лавке и на ярмарке мастеров.

В завершение гостей ждет яркая вечерняя огненная программа со стрельбой из огромного метательного орудия, требушета, горящими ядрами.

Для того, кто пожелает продолжить отдых еще на день, есть возможность остаться на ночлег в доме гостиничного типа "4 комнаты" и хостеле, предварительно забронировав места.

"Парк Киевская Русь" - это уникальный комплекс, не имеющий аналогов во всем мире. На основе знаний современной науки воссоздается Древний Киев V -Х ІІІ веков в его натуральном размере, в масштабе 1 : 1.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется в 13:30.

Цена билета: полный билет для взрослого - 250 грн., для пенсионеров и студентов - 150 грн., для детей школьного возраста - 80 грн., дошкольникам - бесплатно.

Древний Киев расположен недалеко от Киева современного – в 45 минутах езды – в с. Копачов, Киевская обл.

Курсируют маршрутки из Киева, от ст. метро "Выдубичи", см. расписание на сайте.

Подробнее на сайте: parkkyivrus.com

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