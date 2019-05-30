ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
СпортLady

/Афиша

"Очень круто!" "Антитіла" порадовали фанов яркой премьерой

425Читать материал на украинском

В сети восторг из-за нового клипа украинской группы "Антитіла" Symphony, который был опубликован 30 мая.

Видео появилось на YouTube и всего за несколько часов собрал около двух тысяч лайков. Как сказано в описании, песня была записана совместно с известной британской группой, обладателями Грэмми Clean Bandit.

"Очень круто!" "Антитіла" порадовали фанов яркой премьерой

В комментариях с восторгом отреагировали на новую работу группы.

"Очень круто!" "Антитіла" порадовали фанов яркой премьерой
Новости
"Антитіла" устроили невероятное шоу во Львове: яркие фото
"Очень круто!" "Антитіла" порадовали фанов яркой премьерой

Песню группы "Антитіла" - Symphony (TBRG Open x Clean Bandit - Official Cover) уже совсем скоро можно быть услышать во время тура Hello в четырех городах Украины 7 июня в Харькове на стадионе "Металлист", 15 июня песня прозвучит на полтавском стадионе "Ворскла ", в День Независимости одесситы услышат на стадионе" Спартак ", а жители и гости Киева оценят песню 17 ноября во Дворце спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL,12 апреля, украинская группа "Антитіла" порадовала фанов двойной премьерой. Музыканты выпустили свой шестой студийный альбом Hello, а также представили клип на заглавную песню пластинки

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персоны
Тарас ТополяГруппа "Антитіла"
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

op-