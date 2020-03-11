Не Евровидением единым: украинские группы штурмуют европейские фестивали

При всей своей значимости Евровидение 2020 - это не единственное событие европейской культурной жизни, где украинские музыканты могут заявить о себе.
Так, например, в этом году множество коллективов с разных уголков Украины выступят на фестивале Enea Spring Break.
OBOZREVATEL и его музыкальный обозреватель Баглан Аязбаев предлагают узнать, кто из украинских артистов посетит и покажет себя на международном мероприятии.
Enea Spring Break - это европейский шоу-кейс фестиваль, который ежегодно проходит в городе Познань в Польше при поддержке Европейского Союза в рамках программы "Креативная Европа". В течение трех дней профессионалы музыкальной индустрии будут знакомиться с творчеством независимых артистов. Помимо так называемых шоу-кейс выступлений, на полях фестиваля пройдет конференция, посвященная вопросам шоу-бизнеса.
spring-break.pl
После тщательного отбора организаторов украинскую музыку едут представлять четыре проекта. По мнению Enea Spring Break, самые оригинальные и интересные для европейского музыкального рынка это:
Группа [O] – участники финала на Евровидение, подопечные лейбла Ивана Дорна - группа, исповедующая танцевальный грув фанка, диско и электро. Свежие музыкальные идеи Саши Каспарова в сочетании с легким, но энергичным вокалом Оли Чернышевой могут составить серьезную конкуренцию самым топовым исполнителям украинской поп-сцены.
Группа Deepwine – проект из города Львов в составе двух человек. Эмоциональный вокал, текущий вдоль хип-хоп ударных и меланхоличной гитары, сразу погружает в атмосферу глубоких внутренних переживаний. Если вам нравится Нина Перссон и The Cardigans, вы влюбитесь и в Deepwine.
Ансамбль DZ'OB – секстет из Днепропетровска попал в шорт-лист фестиваля благодаря уникальному звучанию альтернативного джаза. DZ'OB – это для ценителей сложной и интеллектуальной музыки. Их рецепт - смешать фагот, гобой, кларнет, скрипку, виолончель и драм-машину в таких неожиданных, но гармоничных пропорциях, что у меломана может захватить дух от неожиданности.
Рэп-группа KALUSH получила свое название в честь села в Ивано-Франковской области. Троица рэперов начала свою карьеру меньше года назад, но уже имеет внушительные успехи. Клипы-миллионщики на YouTube, коллаборация с коллегой по рэп-сцене Alyona Alyona, сотрудничество с весомым американским лейблом Def Jam Recording. Олег Псюк, Игорь Диденчук и МС Кылыммен знают, как взорвать своим битом и речитативом любой танцпол.
Участие молодых украинских артистов на Enea Spring Break 2020 - это еще один шаг в сторону завоевания Украиной своего места в европейском и мировом рынке шоу-бизнеса.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Международный песенный конкурс Евровидение в 2020 году пройдет в городе Роттердам (Нидерланды).
По результатам Национального отбора на Евровидение, Украину на конкурсе будет представлять группа Go_A, которая одержала уверенную победу в финале, 22 февраля.
Участие Украины в песенном конкурсе Евровидение-2020 оказалось под угрозой из-за блокировки счетов "Суспільного мовлення".
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