Не Евровидением единым: украинские группы штурмуют европейские фестивали

При всей своей значимости Евровидение 2020 - это не единственное событие европейской культурной жизни, где украинские музыканты могут заявить о себе.

Так, например, в этом году множество коллективов с разных уголков Украины выступят на фестивале Enea Spring Break.

OBOZREVATEL и его музыкальный обозреватель Баглан Аязбаев предлагают узнать, кто из украинских артистов посетит и покажет себя на международном мероприятии.

Enea Spring Break - это европейский шоу-кейс фестиваль, который ежегодно проходит в городе Познань в Польше при поддержке Европейского Союза в рамках программы "Креативная Европа". В течение трех дней профессионалы музыкальной индустрии будут знакомиться с творчеством независимых артистов. Помимо так называемых шоу-кейс выступлений, на полях фестиваля пройдет конференция, посвященная вопросам шоу-бизнеса.

spring-break.pl

После тщательного отбора организаторов украинскую музыку едут представлять четыре проекта. По мнению Enea Spring Break, самые оригинальные и интересные для европейского музыкального рынка это:

Группа [O] – участники финала на Евровидение, подопечные лейбла Ивана Дорна - группа, исповедующая танцевальный грув фанка, диско и электро. Свежие музыкальные идеи Саши Каспарова в сочетании с легким, но энергичным вокалом Оли Чернышевой могут составить серьезную конкуренцию самым топовым исполнителям украинской поп-сцены.

Группа Deepwine – проект из города Львов в составе двух человек. Эмоциональный вокал, текущий вдоль хип-хоп ударных и меланхоличной гитары, сразу погружает в атмосферу глубоких внутренних переживаний. Если вам нравится Нина Перссон и The Cardigans, вы влюбитесь и в Deepwine.

Ансамбль DZ'OB – секстет из Днепропетровска попал в шорт-лист фестиваля благодаря уникальному звучанию альтернативного джаза. DZ'OB – это для ценителей сложной и интеллектуальной музыки. Их рецепт - смешать фагот, гобой, кларнет, скрипку, виолончель и драм-машину в таких неожиданных, но гармоничных пропорциях, что у меломана может захватить дух от неожиданности.

Рэп-группа KALUSH получила свое название в честь села в Ивано-Франковской области. Троица рэперов начала свою карьеру меньше года назад, но уже имеет внушительные успехи. Клипы-миллионщики на YouTube, коллаборация с коллегой по рэп-сцене Alyona Alyona, сотрудничество с весомым американским лейблом Def Jam Recording. Олег Псюк, Игорь Диденчук и МС Кылыммен знают, как взорвать своим битом и речитативом любой танцпол.

Участие молодых украинских артистов на Enea Spring Break 2020 - это еще один шаг в сторону завоевания Украиной своего места в европейском и мировом рынке шоу-бизнеса.

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