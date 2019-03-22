Музыкальная программа фестиваля StartUp GogolFest2019

Международный фестиваль современного искусства StartUp GogolFest второй раз пройдет в Мариуполе в период с 26 апреля по 1 мая 2019 года.

Музыкальная программа фестиваля будет проходить на 2 локациях: Городской сад (главная музыкальная сцена) и яхт-клуб "Азовсталь" (ночная музыкальная программа).

События на Главной музыкальной сцене:

26 апреля

Yuko (Украина)

Сергей Бабкин (Украина)

28 апреля

LatexFauna (Украина)

Вагоновожатые (Украина)

Monarchy (Великобритания)

29 апреля

Blue Foundation (Дания)

Jamala (Украина)

30 апреля

Alyona Alyona (Украина)

1 мая

DaKooka (Украина)

Dakh Daughters (Украина)

Ожидаются также новые участники музыкальной программы и объявления еще одного хедлайнера.

Ночная музыкальная сцена – сцена экспериментальной музыки. К участию в ночной программе фестиваля приглашаются молодые украинские исполнители. Отбор на участие проходить на конкурсной основе. Регистрационная форма для желающих вскоре появится на официальном сайте фестиваля, а также на страницах StartUp GogolFest в Facebook.

Спонсорами фестиваля является Мариупольский городской совет, Фонд развития Мариуполя, Гете, Австрийский культурный форум, Польский институт, Посольства Дании, Швеции и Швейцарии.

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