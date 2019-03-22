Музыкальная программа фестиваля StartUp GogolFest2019

Международный фестиваль современного искусства StartUp GogolFest второй раз пройдет в Мариуполе в период с 26 апреля по 1 мая 2019 года.
Музыкальная программа фестиваля будет проходить на 2 локациях: Городской сад (главная музыкальная сцена) и яхт-клуб "Азовсталь" (ночная музыкальная программа).
События на Главной музыкальной сцене:
26 апреля
Yuko (Украина)
Сергей Бабкин (Украина)
28 апреля
LatexFauna (Украина)
Вагоновожатые (Украина)
Monarchy (Великобритания)
29 апреля
Blue Foundation (Дания)
Jamala (Украина)
30 апреля
Alyona Alyona (Украина)
1 мая
DaKooka (Украина)
Dakh Daughters (Украина)
Ожидаются также новые участники музыкальной программы и объявления еще одного хедлайнера.
Ночная музыкальная сцена – сцена экспериментальной музыки. К участию в ночной программе фестиваля приглашаются молодые украинские исполнители. Отбор на участие проходить на конкурсной основе. Регистрационная форма для желающих вскоре появится на официальном сайте фестиваля, а также на страницах StartUp GogolFest в Facebook.
Спонсорами фестиваля является Мариупольский городской совет, Фонд развития Мариуполя, Гете, Австрийский культурный форум, Польский институт, Посольства Дании, Швеции и Швейцарии.
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