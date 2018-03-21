Куда пойти в выходные в Киеве: 5 самых интересных мероприятий

Суровый март заканчивается, так и не успев порадовать нас настоящим теплом. Но морозная весна - не повод для грусти, особенно, если обеспечить себя положительными эмоциями хотя бы в этот уикенд. Портал ufest.in.ua и obozrevatel. com, как всегда, имеют целый список интересных столичных ивентов, посещение которых убережет вас от холодной мартовской тоски.

Выставка " Сонячний Великдень -2018"

Пасха уже скоро, а вы еще не решили, какими будут ваши писанки и крашенки? На выставке "Сонячний Великдень" вы сможете научиться делать уникальные вещи - вас ждет около 40 различных мастер-классов для всей семьи. Глиняные писанки, роспись по дереву и другие авторские техники позволят лучше проявить свой талант. Также можно будет полюбоваться выставками авторов и приобрести милый сувенир на память об интересно проведенном времени.

Где: Киев, ул. Хорива, 19-В Центр украинской культуры и искусства

Когда: до 7 апреля.

Сколько: бесплатно.

Арт-проект "Самого главного глазами не увидишь ..."

Это событие предусматривает целый ряд мероприятий, среди которых, в частности: "тихий" благотворительный аукцион по продаже картин (23-29 марта) и благотворительный концерт классической музыки "Зорко одно лишь сердце" (30 марта). Также в рамках этого проекта пройдет благотворительная выставка работ созданных онкобольных детьми во время занятий арт-терапией. Собранные во время мероприятия деньги пойдут на помощь Детскому отделению онкологии Киевской областной клинической больницы.

Где: Киев, ул. Владимирская, 24 Национальный заповедник "София Киевская"

Когда: 22-31 марта.

Сколько: благотворительные взносы.

Фестиваль Индонезийской кофейной культуры

В одном из кафе Киева в эти выходные можно будет отведать настоящую индонезийскую арабику с островов Ява и Бали, которая еще совсем недавно зелеными зернами росла на деревьях. Индонезия - страна древних кофейных традиций, и настоящие кофеманы оценят возможность к ним присоединиться. Во время фестиваля можно будет пообщаться с представителями индонезийской диаспоры и посольства.

Где: Киев, ул. Большая Житомирская, 21а Кафе "Orthodox. Coffee/Illustration"

Когда: 23-26 марта.

Сколько: бесплатно.

Выставка "FreeFromFood Ukraine 2018"

Следить за своим питанием - самый популярный тренд современности, а в эти выходные вы сможете получить гору актуальной информации на эту тему. В выставке "FreeFromFood Ukraine 2018" примут участие украинские и иностранные производители пищевых продуктов, лекарственных препаратов и витаминов, промышленные и клинические лаборатории, медицинские центры. Вы сможете приобрести специализированную, органическую и вегетарианскую пищу, детское или спортивное питание.

Где: Киев, ул. Большая Васильковская, 55 НСК "Олимпийский"

Когда: 23-24 марта.

Сколько: бесплатно.

Выставка фиалок "Фиалкин блюз"

Здесь все поклонники этих хрупких растений смогут вдоволь полюбоваться разноцветным цветением уникальных сортов, узнать историю королевы комнатных цветов - сенполии и приобрести фиалки в листочках или взрослом возрасте. Не на улице, так дома - но в нашу жизнь придет наконец цветущая весна.

Где: Киев, ул. Рогнединская, 3 Киевский городской Дом природы

Когда: 22-25 марта.

Сколько: бесплатно.

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