"ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2018": названы лауреаты в номинации "Аграрий года"

Владимир ОСАДЧУК

Генеральный директор ТОВ "Кофко Агри Ресорсиз Украина", кандидат экономических наук

Три главных события 2018 года по Вашей версии: Выполнение годовых бюджетов, празднование 10-ти летия компании, сохранение и увеличение коллектива в Украине.

Ваша "Формула успеха": Кто настойчиво работает, тот обязательно достигнет своей цели. Один в поле не воин, коллектив и коммуникация – основные средства достижения цели.

Кем Вы мечтали стать в детстве?: Водителем междугороднего автобуса.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Чтобы наше государство достигло уровня одного из демократических и экономических лидеров мира.

Быть сегодня успешным – это … Иметь команду единомышленников, которая заряжена на достижение общей цели, быть инновационным и работать на опережение возможных проблем.

Ваш любимый афоризм?: Отдавай человеку частицу себя. За это душа наполняется светом.

Главная трудность в вашей работе?: При реализации новых проектов до сих пор остается проблема во времени, которое расходуется на утверждение проектов, внутренняя логистика не обеспечивает 100% потребности спроса.

Как вы отмечаете хороший урожай?: Благодарим Бога и природу, что наделили Украину своевременными дождями и температурами

Когда Украина станет аграрным лидером мира?: Украина уже является аграрным лидером, т.к. входит в пятерку экспортеров пшеницы, ячменя и кукурузы, первое – подсолнечного масла.

Если счастье не в деньгах, то в чем?: Всех денег не заработать! Счастье – это когда утром с удовольствием возвращаешься на работу, потому что там коллектив единомышленников.

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры и я... сделаю все для достижения намеченого или ... обеспечу дополнительные точки опоры для следующих поколений".

Кому в этой жизни Вы завидуете?: JНикому, нет времени.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: Раздражительность.

Есть ли у Вас любимая книга?: Джеймс Клавелл "Благородный дом".

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: СЯрославом Мудрым.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало?: Александрийский маяк. Показывал бы зеленый свет для инвесторов, для промышленного и логистического развития города.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали?: Шепот.

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент США с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию?: Начали бы экскурсию с Донецкой области.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?: Достижение: создание дееспособной команды. Ошибка: несвоевременная коммуникация.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Чтение бизнес литературы, рыбалка, отдых с семьей.

Сергей ТАРАСОВ

Учредитель агрохолдинга "I&U", кандидат экономических наук Украины, член – корреспондент инженерной академии наук Украины, член Наблюдательного совета Центрального национального технического университета г. Кропивницкого и Почетный Профессор, заслуженный работник сельского хозяйства Украины.

Награжден: почетной грамотой и Благодарностью Командующего войск оперативного командования "Восток" за общественную позицию по поддержке Вооруженных Сил Украины и личное участие в волонтерской деятельности по оказанию помощи воинским частям оперативного командования "Восток";

памятной наградой "Аграрная элита Украины"; орденом "За развитие Украины".

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2018 году: Прошёл дью-дилидженс ЕБРР, получил в партнеры ЕБРР.

Ваш жизненный девиз: Ничего нельзя достигать любой ценой. Нужно жить в ладу с собой.

Кем Вы мечтали стать в детстве?: Настоящим мужчиной.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Сегодня все мои мечты связаны с моими детьми.

Говоря слово УСПЕХ, какой смысл Вы в него вкладываете?: Нужно стремиться не просто к успеху, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл.

Ваш любимый афоризм?: Как говорил Оскар Уайльд: "Разбитой можно считать лишь ту жизнь, которая остановилась в своём развитии".

Главная трудность в вашей работе?: Коррупция власти. У каждого бизнесмена в нашей стране большая часть времени уходит не на бизнес, а на решение проблем, создаваемых различными структурами.

Как вы отмечаете хороший урожай?: Организовываем праздник урожая с нашим коллективом.

Когда Украина станет аграрным лидером мира?: Когда проведут правильную земельную реформу и остальные реформаторские законы, тогда Украина станет лидером не только в аграрной, но и в других сферах.

Если счастье не в деньгах, то в чем?: В гармонии.

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры и я... точно ничего не собираюсь поворачивать. В бизнесе моя опора - это мой коллектив".

Кому в этой жизни Вы завидуете?: Пожалуй, в данном случае соглашусь с Дастином Хоффманом, который сказал, что завидует тем, кто может просто смотреть на закат. А если говорить о каких-то материальных благах и статусах, Я никому не завидую, так как зависть травит тело завистника.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: Импульсивность.

Какое блюдо способно поднять Вам настроение?: Я вообще люблю вкусно поесть, таких блюд много.

Есть ли у Вас любимая книга?: Их много. Из последних прочитанных -"Шантарам" Грегори Дэвида Робертса.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: С одним из самых известных полиматов —Леонардо да Винчи. Было бы очень интересно с ним пообщаться.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало?: Тадж Махал. Символ любви и красоты, то чего сейчас очень не хватает нашему обществу.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали?: Вряд ли я стану этим когда-нибудь заниматься, поэтому просто сотрясать воздух нереальными вещами не буду.

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент США с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию?: Вначале, конечно, исторические места и святыни Киева, величественные Карпаты, Львов, Святогорскую лавру в Донецкой области.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?: Меня любят родные, друзья, уважают в коллективе. Об ошибках не говорят, из них делают выводы. Как говорил Генри Форд: "Ошибка даёт возможность начать всё с начала, только более разумно".

Какое занятие для Вас - лучший отдых?: Люблю проводить время с друзьями, гулять в парке, да и просто отдохнуть с книгой на диване.

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