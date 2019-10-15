26 октября в МЦКИ "Октябрьский дворец" состоится грандиозный Вечер мюзикла от Национальной оперетты Украины

За что мы любим мюзиклы? За позитив, актуальность, пластичность, возможность облечь в изящную форму серьезный смысл. Жанр, родившийся в начале ХХ века на подмостках Нью-Йорка из сплава варьете, балета и драматических интермедий, сегодня считается одним из наиболее популярных и любимых публикой во всем мире.

Мюзикл - жанр чрезвычайно современный и в то же время с богатой, столетней историей. Легкий для восприятия, но при этом невероятно сложный для исполнения он построен на мировых шедеврах литературной классики и понятен каждому. Популярный и одновременно такой неизвестный! Ведь многие произведения этого жанра еще не дошли до украинской сцены...

В "Вечере мюзикла" от Национальной оперетты, который состоится 26 октября, будут представлены современная интерпретация уже известных шедевров жанра и одновременно премьера номеров - в том числе из бродвейских мюзиклов (ведь Национальная оперетта - единственный в Украине театр, который имеет официальную лицензию от Нью-Йорка на право постановок бродвейских жемчужин!). Удивят и порадуют композиции из мюзиклов "Призрак оперы" Э. Л. Уэббера, "Аладдин" А. Менкена, "Хелло, Долли" Дж. Хемана, "Чикаго" Дж. Кандера и другие.

Зрителей ждет тонкая драматическая игра актеров, изысканное пение, оригинальная хореография, сложные акробатические трюки, зрелищность многослойного сценического оформления с мультиэкранным освещением, современные световые и звуковые спецэффекты.

В этот вечер зрители окунуться в ​​яркую шоу-программу от коллектива, который, по словам известного композитора и автора многочисленных мюзиклов А.Н. Колкера, является ничем иным, как Театром Будущего: "Украинцы должны гордиться, что в их стране есть такой большой театр, с такой замечательной, профессиональной, современно мыслящей труппой".

Где: МЦКИ "Октябрьский дворец"

Когда: 26 октября (суббота)

Продолжительность: 19:00 - 22:00

Билеты здесь:

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