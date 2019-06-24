26 июня в Нацоперетте состоится премьера трагикомедии "Разговор, которого не было"

Мы так часто не ценим то, что имеем в жизни, отмахиваемся от проблем родных и друзей. Именно тогда, когда мы им нужны – нас нет рядом. Потому что мы где-то далеко: "варимся" в проблемах, которые на самом деле не стоят внимания. А когда внезапно умирает дорогой человек – стремимся вернуть время назад. Однако остаются только воспоминания ... когда лучший друг становится ангелом-хранителем, а путешествие в прошлое – ключом к будущему.

"Разговор, которого не было" - жизненная история о настоящей мужской дружбе и человеческие ценности. Спектакль, который учит на чужих ошибках – тонко, психологически убедительно.

Сюжет рассказывает о человеке, который попадает в реанимацию, где у него останавливается сердце. И именно во время клинической смерти к нему приходит его друг Игорь, который внезапно умер от передозировки наркотиками. К чему приведет их разговор, которого не было в реальности ...

Трагикомедия создана по пьесе современного драматурга, сценариста и писателя Родиона Белецкого. Режисер-постановщик - Игорь Николаев. Посвящена Александру Терехову.

Приглашаем присоединиться к разговору.

... по материалам пресс-центра НАТО

Фото: Оксана Лазепко

Когда: 26 и 27 июня

Где: Национальная оперетта Украины (г.. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. Метро "Олимпийская")

Начало в 19:00

Билеты ЗДЕСЬ.

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