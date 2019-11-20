26 и 27 ноября – в рамках Фестиваля-премии "GRA" - состоится всемирно известный мюзикл "Скрипач на крыше"

26 и 27 ноября на главной сцене Национальной оперетты - в рамках фестиваля-премии "GRA" - состоится всемирно известный бродвейский мюзикл "Скрипач на крыше".

Фото: Анатолий Федорцив

Почему скрипач на крыше? На этот вопрос довольно часто приходилось отвечать художнику Марку Шагалу, лейтмотивом творчества которого стал образ скрипача, слишком яркого и необычного, чтобы существовать в реальности. Тем не менее, художник неизменно повторял, что Скрипач на крыше - это реальность! Скрипач, мол, забрался на крышу, чтобы его не беспокоили ... Авторы мюзикла о Тевье Тевеле - композитор Джереми Бок и либреттист Джозеф Стайн и Шелдон Харник - воплотили шагаловский образ Скрипача в музыкальной истории по рассказам Шолом-Алейхема "Тевье молочник".

Мюзикл начинается композицией "Традиция" и именно эта тема - тема традиции, согласно замыслу авторов – и стала концепцией всего произведения. Традиции жизни, их сохранение, следование им жителями еврейского местечка Анатевка, что под Киевом, всколыхнули чувства людей разных национальностей, разных вероисповеданий. Мюзикл "Скрипач на крыше", который впервые был поставлен на Бродвее в 1964 году, покорил сердца миллионов!

Фото: Анатолий Федорцив

Главный герой Тевье, отец пятерых дочерей, рассуждает о смыслах жизни и любит поговорить с Богом. Он ревнитель традиций, тщательно оберегает семейный очаг от невзгод, мечтает о счастье и достаток. Тевье уверен, что стоит выгодно выдать дочерей замуж, чтобы те устроились в жизни лучше. По сюжету произведения сваха Ента уже и женихов дочерям Тевель подыскала. Но вместо того, чтобы вступить в брак с богатым вдовцом Лайзером, старшая дочь Цейтл выходит замуж за бедного портного Мотла. Тевье, растроганный чувствами дочери, благословляет молодоженов и уговаривает согласиться на их брак жену Голду. Что ж? "Деньги - они круглые. Сегодня там, а завтра уже здесь, чтобы быть живым здоровым. А главное - это надежда "- философствует Тевье.

Фото: Анатолий Федорцив

Вторая дочь Годл влюбляется в бедного студента Перчика и уезжает с ним к революционному Киева. Третья окончательно разбивает сердце отца: Хава венчается с Федей в православном храме, изменяя религиозным верованиям семьи, и Тевье отказывается от нее. Между тем семью ждут непростые испытания. По царскому указу все евреи должны выехать из губернии. Собирая нехитрый скарб, Тевье примиряется с судьбой и благословляет на прощание непокорную Хаву. Цейтл и Мотл собираются в Америку, Годл следует за Перчиком в ссылку в Сибирь, а Хава собирается с Федей в Краков - дороги родных расходятся по миру ...

Фото: Анатолий Федорцив

В традиционной культуре музыкант-скрипач сопровождает все этапы жизни еврейской семьи. Он стал символом жизненного уклада, знаковым образом сочетание устойчивости и свободы.

Мюзикл "Скрипач на крыше" Национальной оперетты Украины - попытка современного отображения сложного сочетания разногласий жизни. Философская и лирическая постановка, где в сценической реальности актерского бытия играют музыка, цвет и безграничные чувства.

Фото: Анатолий Федорцив

... подготовлено ​​по материалам пресс-ценра НАТО.

Когда: 26 и 27 ноября

Продолжительность спектакля: 19:00 - 22:30

Где: Национальная оперетта Украины (г.Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. Метро "Олимпийская")

Билеты здесь:

Фото: Анатолий Федорцив

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