14 и 15 декабря в киевском театре на левом берегу состоится премьера спектакля "Семейный альбом"

В Киевском театре драмы и комедии на левом берегу 14 и 15 декабря состоится премьера нового спектакля "Семейный альбом".

Что такое семья?

Чтобы найти ответ на этот вопрос приглашаем заглянуть в щели старого дома. Мы будем подсматривать за жизнью семьи, проживающей в Украине в 90-х годах. Семьи, в которой сочетают свое бытие три поколения. Неизбежное сопротивление родителей и детей. То, что имело огромное значение для старшего поколения, очень быстро перестает цениться их потомками. Мы переместимся во времена распада СССР, именно тогда, когда Америка начала появляться на полках наших магазинов, на изломе времен, при изменении правлений.

И давайте представим, что все актеры будут в масках? В модерновых масках "Commedia dell'Arte".

Как же без них? Ведь, режиссер этого спектакля – Маттео Спиацци (Италия).

Маттео Спьяцци (Италия) – известный режиссер, актер, преподаватель драмы и организатор театральных событий. Работал в театрах Италии, Польши, Словении, Эстонии, Австрии, Беларуси, России, Эквадоре. Маттео специализируется на "Commedia dell'Arte" ( "Комедия масок") – современный вид итальянского народного театра, спектакли которого создаются методом импровизации, с участием профессиональных актеров, одетых в маски.

"Семейный альбом / Album di Famiglia" первое представление Маттео Спиацци (Италия) в Украине. Спектакль создан при поддержке Посольства Италии в Украине и Итальянского института культуры в Украине.

Если вам не хватает новых, уникальных театральных впечатлений – этот спектакль точно для вас. Итальянский театр в Украине - стал вдохновением и незабываемым опытом для наших актеров. Поэтому мы решили разделить эти эмоции с родными – нашими зрителями.

Режиссер-постановщик - Маттео Спьяцци (Италия)

Художник - Юрий Ларионов

Художница по костюмам - Кристина Корабельникова

Помощница режиссера - Наталья Дуброва

Продолжительность - 1 час. 30 мин. без антракта

Жанр - Трагикомедия о вареники и 90-е

Автор - Маттео Спиацци (Италия)

Когда: 14 и 15 декабря в 19.00

Где: Театр драмы и комедии на левом берегу, г. Киев, пр. Броварской, 25 (м. Левобережная)

Более подробно с афишей театра можно ознакомиться здесь.

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