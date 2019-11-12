13 ноября в Национальной оперетте состоится театрализованный концерт "Венецианская ночь"

13 ноября шедевры барочной музыки вновь будут звучать в Салоне "Венецианская ночь", расположенном в фойе Национальной оперетты Украины.

Произведения Доменико Скарлатти, Клаудио Монтеверди, Георга Фридриха Генделя, Марка Учеллини, Чезаре Негри, Джованни Джакомо Гастольди, Бьяджо Марини, Фабрицио Кароза, представлять солистки театра з.а. Украины Елена Арбузова Olena Arbuzova / Елена Арбузова - Soprano, з.а. Украины Валерия Тулис в сопровождении ансамбля старинной музыки Национальной оперетты Украины в составе которого: Анатолий Воробей (флейта), Максим Коломиец (гобой), Татьяна Мартынюк-Багрий (скрипка), Елена Малиновская (виолончель), Любовь Титаренко (клавесин). Кстати, клавесин (франко-фламандская модель) построен из материалов и по оригинальной технологии Марка Дюкорне (Франция) киевским мастером Дмитрием Титенко.

Театральным украшением изысканной музыкальной программы концерта станут балетные номера в исполнении солисток балета Национальной оперетты Украины Ксении Некрасовой и Дарьи Бусько.

Коллектив Театра выражает искреннюю благодарность профессору кафедры старинной музыки НМАУ им. П.И. Чайковского - Светлане Шабалтиной - за предоставление клавесина для концерта.

Дресс-код: вечерние наряды.

В программе заняты:

З.а. Украины Елена Арбузова

Максим Коломиец - гобой

Татьяна Мартынюк-Багрий – скрипка

Любовь Титаренко - клавесин

Елена Малиновская - виолончель

Анатолий Воробей - флейта

А также артисты балета - Ксения Некрасова и Дарья Бусько.

Билеты здесь :

Когда: 13 ноября, среда. Продолжительность: 19:00 - 20:30

Где: Национальная оперетта Украины (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. Метро "Олимпийская")

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