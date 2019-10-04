11 октября во НАТО давать комическую оперу "Колокольчик" Г. Доницетти

Комическая опера Гаэтано Доницетти "Колокольчик" воссоздает атмосферу старинного итальянского дворика, наполненного веселой и легкой музыкой.

Зрители размещаются за столиками, а перед ними разыгрывается динамичное и смешное действо с остроумными шутками и неожиданными превращениями, сквозь которые просматривать даже философские смыслы.

Небольшой, но прославленный музыкальными - особенно вокальными - партиями произведение, Гаэтано Доницетти написал по собственному либретто. Он с легкостью писал стихи, добавлял диалоги в прозе, а уже музыка лилась как шампанское: шипучая, искрящаяся, игривая, с неожиданными шутливыми находками и волшебными мелодиями. Выполняя обещание, маэстро дал певцам, которые заказали ему это произведение, "Колокольчик" был написан за неделю!

Премьера состоялась в Италии, в Театре Нуово (Teatro Nuovo) вечером 1 июня 1836 в присутствии многочисленной публики. Произведение сразу назвали "маленьким чудом комедийности, утонченности и веселого, игривого вдохновения".

Композитор определил простой ряд персонажей: дон Аннибале Пистаккьо - аптекарь; Серафина - его жена; мадам Роза - иметь Серафины; Энрико - племянник, влюбленный в Серафину, Спиридиона - слуга дона Аннибале.

Сюжет построен на хитростях шутника Энрико. Молодой племянник пытается помешать аптекарю и его юной жене Серафина в их первую брачную ночь. Он неутомимо всю ночь звонит в колокольчик в аптеку, прося лекарства от вымышленных болезней. Каждый раз Энрико появляется в разных образах: то он француз, у которого прихватил живот, или тенор, что потерял голос, то старый, у которого заболела (на все болезни сразу) его жена и он умоляет ее вылечить, говоря всевозможные веселые глупости.

Работая над либретто, Гаэтано Доницетти и сам смеялся - над текстом и музыкой, которая якобы "скачет" в ритме веселых стихов. Хорошее настроение автора непременно должна передаться и зрителям спектакля "Колокольчик" на малой сцене в фойе Национальной оперетты Украины.

Когда: 11 октября, пятница. Начало в 19:00

Где: Национальная оперетта Украины (кнаты) по адресу г.. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. метро "Олимпийская" на сайте.

Постановочная группа:

Режиссер-постановщик – Виталий Пальчиков

Дирижер-постановщик – с. а. Украина Оксана Мадараш

Балетмейстер-постановщик – Наталья Скуба

Хормейстер-постановщик – с. д. м. Украины Игорь Ярошенко

Художник-постановщик – Мария Грабченко

Дирижер – Сергей Голубничий

Световое оформление – Руслан Долинич

Звукорежиссер – Надежда Сидорова

Концертмейстеры – с. а. Украина Елена Опанасенко, Анна Полищук,

Любовь Титаренко, Елизавета Хляпова, Зоя Володарская, Наталья Коломиец

Помощники режиссера – Ольга Жмура, Елена Исаева, Максим Козолуп

Действующие лица и исполнители:

Дон Аннибале - Александр Харламов

Энрико - Дмитрий Воронов

Спиридоне - Алексей Кириллов, Максим Гара

Серафина - Татьяна Дидух, з.а. Украина Галина Грегорчак-Одринская, з.а. Украина Елена Арбузова

Роза – з.а. Украина Анна Довбня, н. а. Украина Ирина Лапина

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram