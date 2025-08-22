Звезда 'Очень странных дел' и сын Джона Бон Джови удочерили ребенка: история любви звезд, которым едва исполнилось по 20 лет

Милли Бобби Браун, звезда культового сериала "Очень странные дела" и кинофраншизы "Энола Холмс", поделилась трогательной новостью: она и ее муж Джейк Бон Джови, сын легендарного музыканта Джона Бон Джови, этим летом стали родителями. Супруги сообщили, что они усыновили девочку.

В своем Instagram актриса опубликовала короткое, но очень искреннее обращение. "Этим летом мы приняли в свою семью милую девочку через усыновление. Мы чрезвычайно рады начать этот прекрасный новый этап родительства в спокойствии и приватности. И теперь нас стало трое. С любовью, Милли и Джейк Бон Джови", – говорится в сообщении.

К сообщению пара добавила символическое изображение вербы. Имя и возраст ребенка они решили пока не раскрывать.

От сериалов к семейной жизни

Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови вместе уже около пяти лет. Юноша сделал предложение любимой весной 2023-го, когда актрисе было 19 лет, подарив кольцо с крупным бриллиантом. Детали – в нашем материале.

В мае 2024-го они тайно обручились на вилле Четинале в Италии. Свадьба была камерной и очень романтичной: в кругу ближайших родственников и друзей. На церемонии присутствовали родители обоих молодоженов, в том числе Джон Бон Джови с женой Дороти. Милли выбрала изысканное платье от Galia Lahav, сочетающееся с прозрачной кружевной фатой от Monvieve. Позже вечером она сменила наряд на атласное платье с открытыми плечами. Джейк появился в смокинге цвета слоновой кости, сочетая его с классическими черными брюками и бабочкой.

Браун и Бон Джови ведут довольно частный образ жизни. Они живут на ферме, где ухаживают за животными. Актриса известна своей страстью к спасению собак: через фонд Joey's Friends она помогла спасти более 230 животных, а однажды даже воспитывала дома одновременно 23 собаки.

Голливудская карьера

В 12 лет Милли Бобби Браун стала мировой звездой благодаря роли Одиннадцатой в сериале "Очень странные дела". За эту роль она получила номинацию на "Эмми", а лента стала одним из самых популярных проектов в истории Netflix. Сейчас актриса завершила съемки финального, пятого сезона, который выйдет в 2025 году.

Кроме этого, она снялась в фильмах "Энола Холмс", "Электрический штат" и продолжении блокбастеров о Годзилле. Браун также занимается продюсированием и писательством, активно поддерживает благотворительные инициативы и имеет статус посла доброй воли ЮНИСЕФ.

Ее муж Джейк Бон Джови тоже делает первые шаги в карьере. Он дебютировал в романтической комедии "Возлюбленные", а также сыграл в музыкальном фильме Rockbottom. Помимо актерства, он работает моделью и сотрудничает с IMG Models и William Morris Endeavour.

