Звезда 'Битвы экстрасенсов' Макс Гордеев дал совет, как и с кем встретить Новый год, чтобы преуспеть и угодить Змее

Участник шоу "Битва экстрасенсов", украинский мольфар Макс Гордеев рассказал, чего ожидать от грядущего 2025 года, который пройдет под покровительством Змеи. По словам знаменитости, в отличие от вспыльчивого и резкого Дракона, хладнокровная и уверенная Змея принесет нам перемены и счастье.

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"Во-первых, год трансформации, классный год, очень положительный год будет. Очень много изменений. Кстати, вы уже можете видеть, что и в политике, и в культуре очень много изменений. Год трансформации, – рассказал эксперт журналистке "Радио Люкс" Наталье Тур. – Змейка, она такая, знаете, холодная, спокойная, уравновешенная. И это нам сейчас и нужно. Потому что очень многое все в эмоциях, очень многое все в агрессии".

Как посоветовал Гордеев, Новый год следует встречать уверенно и элегантно. Женщинам, порекомендовал мольфар, следует надеть красивые принты и обратить внимание на детали из змеиной кожи. Избегать нужно красный цвет. Лучше отдать предпочтение приглушенным оттенкам, в частности черному.

"Желательно встречать, конечно, с семьей максимально, если это возможно. Потому что это принесет вдвое больше успеха, – добавил он. – И не забывайте, что змейка любит разные сладости. Змейка любит поесть вкусно. Поэтому обязательно на столе должно быть очень много вкусностей".

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