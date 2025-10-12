Зрители изменили результаты Детского Нацотбора 2025: сколько баллов финалисты получили от жюри и фанатов

Финал Нацотбора на Детское Евровидение 2025 завершился неожиданным поворотом. Победительницей стала София Нерсесян с песней "Мотанка", которая получила самую высокую сумму баллов – 11. Именно зрительское голосование определило ее лидерство, изменив результаты, которые после оценок жюри выглядели совсем иначе.

Сначала организаторы объявили результаты судейского голосования. У жюри фаворитом стал дуэт Злата Иванив и Владислав Васицкий, которому отдали максимальные 6 баллов. София Нерсесян заняла второе место, получив от экспертов 5 баллов. Однако во время зрительского голосования все кардинально изменилось: София получила самые высокие 6 баллов, тогда как дуэт получил всего 2.

Интересно, что и в случае с Ликерией Чирвой мнения жюри и зрителей разошлись. Судьи поставили ей самую низкую оценку – 1 балл, однако фанаты поддержали исполнительницу, дав ей 4. Наименьшее количество зрительских баллов – всего 1 – получил Всеволод Скрима, хотя жюри оценили его выступление в 3 балла.

Результат голосования зрителей

6 баллов – София Нерсесян. Общий результат – 11 баллов.

5 баллов – Ольга Нестерко. Общий результат – 7 баллов.

4 балла – Ликерия Чирва. Общий результат – 5 баллов.

3 балла – Ангелина Глогусь. Общий результат – 7 баллов.

2 балла – Злата Иванив и Владислав Васицкий. Общий результат – 8 баллов.

1 балл – Всеволод Скрима. Общий результат – 4 балла.

Результат голосования жюри

6 баллов – Дуэт Злата Иванив и Владислав Васицкий

5 баллов – София Нерсесян

4 балла – Ангелина Глогусь

3 балла – Всеволод Скрима

2 балла – Ольга Нестерко

1 балл – Ликерия Чирва

Напомним, что финал международного конкурса Детское Евровидение 2025 состоится 13 декабря в городе Тбилиси, Грузия. В прошлом году Украину представлял 12-летний Артем Котенко с песней Hear Me Now, автором которой стала популярная певица и продюсер Светлана Тарабарова. Финал конкурса состоялся в Мадриде, и выступление украинца стало одним из самых эмоциональных вечера. Благодаря проникновенному исполнению и эффектной постановке Украина получила 203 балла, заняв третье место среди 17 стран-участниц. В частности, жюри присудило 122 балла, а зрители онлайн-голосования добавили еще 81 балл.

