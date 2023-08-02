Известная американская певица и рэперша Lizzo оказалась в эпицентре скандала – экс-танцовщицы из ее шоу-балета обвинили бывшую начальницу в домогательствах, создании на рабочем месте токсичной среды и принуждении к непристойным вещам. Именно с такими заявлениями Арианна Дэвис, Кристал Уильямс и Ноэль Родригез обратились в суд. Они также обвинили исполнительницу в харасменте, фетшейминге, расизме и дискриминации на религиозной основе.

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Так, по словам истиц, Lizzo после каждого выступления в принудительном порядке заставляла всю команду идти в стрип-клуб и там прикасаться к голым телам и интимным местам стриптизерш и стриптизеров. Об этом пишет The Daily Mail.

Кроме того, рэперша, как утверждают истицы, заставляла их есть бананы из вагин других танцовщиц.

Адвокат девушек сообщил, что Lizzo, которая якобы пропагандирует бодипозитив и любовь к своему телу, на самом деле жестко контролировала вес всех членов своей команды. Это, как утверждают истицы, было унизительно. Звезда могла уволить танцовщицу, если она хотя бы немного поправлялась и не соответствовала "стандартам".

Более того, экс-участницы балета артистки рассказали, что Lizzo изнуряла их жесткими тренировками. Одной из танцовщиц даже пришлось справить малую нужду просто в штаны в танц-классе, поскольку певица не отпускала ее в уборную во время репетиции. После этого девушку якобы заставили танцевать без нижнего белья.

Ни знаменитость, ни ее представители этот скандальный иск пока никак не комментировали.

Тем временем еще одна бывшая танцовщица Lizzo разместила в своем Instagram такое заявление: "Я не истец, но это был и мой опыт во время пребывания в команде… Я очень аплодирую смелости танцовщиц, которые решились пролить на это свет".

Ранее OBOZREVATEL писал, что культового экс-чемпиона мира по боксу Майка Тайсона обвинили в изнасиловании, которое, по словам потенциальной жертвы, произошло в начале 1990-х годов в Нью-Йорке. Истица требует от 56-летнего спортсмена компенсацию в 5 миллионов долларов (200,5 млн гривен).

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