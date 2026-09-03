"Я была в шоке". Певица Валерия Вовк призналась, что ее приятно удивило в Украине после четырех лет пребывания в США

Украинская певица Валерия Вовк, прожившая четыре года в США, призналась, что после возвращения на родину ее приятно удивили украинские супермаркеты, продукты и выпечка. Артистка, получившая музыкальное образование в легендарном американском колледже Беркли, рассказала, что особенно скучала по украинским овощам, хлебу и привычной еде.

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О своих впечатлениях после возвращения в Украину Вовк рассказала в интервью Маричке Падалко. По словам певицы, одним из первых мест, куда она зашла после приезда, стал местный супермаркет.

"Когда я приехала, так получилось, что я сразу зашла в "Сильпо". А я его очень люблю. И я очень скучала по гречневому хлебу оттуда", – поделилась артистка.

Больше всего ее удивил ассортимент и обновленный дизайн самого магазина после ремонта.

Певица рассказала: "Во-первых, я не ожидала, что он будет так красиво выглядеть. Я его давно не видела. И я просто была потрясена количеством и разнообразием продуктов. Я помнила, что выпечка была невероятной, но здесь и морепродукты, и все, что только можно себе представить, – всего этого здесь в изобилии".

Тогда артистка сравнила украинские продукты с американскими. Она подчеркнула, что в США, в частности в Нью-Йорке и Бостоне, еда, по ее мнению, часто уступает украинской по качеству, а натуральные продукты стоят значительно дороже.

"На самом деле качество еды в Америке не очень хорошее, да и все там очень-очень дорого. Качество овощей и фруктов оставляет желать лучшего. Они просто как пластиковые. Поэтому я очень скучала по нашим овощам, особенно с рынка", – призналась Вовк.

После возвращения в Украину певица особенно остро ощутила разницу, когда снова попробовала местные овощи. По словам Вовк, в США в супермаркетах немало готовой еды и полуфабрикатов, которые имеют долгий состав.

Отдельно она упомянула о выпечке и хлебе: "В Америке найти хорошую выпечку, просто купить буханку хлеба – для этого нужно идти в какое-то специальное заведение, какую-то пекарню, покупать этот хлеб за 10 долларов как минимум, а то и больше. И тогда там это будет что-то нормальное".

А вот возвращение в родную Одессу она описала как очень теплое ощущение. Певица призналась, что во время поездки по Украине ее трогало буквально все вокруг.

"Когда я заезжала в Одессу, мне абсолютно каждый уголок казался таким родным и таким теплым, – рассказала артистка. – Я очень люблю выезжать за город и просто ехать в машине, видеть эти поля, деревья и небо. И сейчас подсолнухи начинают цвести. Я так по этому скучала".

Валерия Вовк четыре года жила в США, где училась в одном из самых известных музыкальных учебных заведений мира – Музыкальном колледже в Беркли. Там она также выступала перед украинской диаспорой. После начала полномасштабного вторжения артистка поддерживала украинских военных, в частности пела для защитников во время реабилитации.

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