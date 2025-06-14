'Взрывы прямо над нами': певица KOLA оказалась в эпицентре обстрела Израиля, куда приехала на лечение

Украинская певица Анастасия Прудиус, более известная аудитории под сценическим псевдонимом KOLA, попала под обстрел в Израиле. Как отметила исполнительница, она приехала в иностранную страну, чтобы пройти курс лечения, который откладывала уже длительное время, однако оказалась в эпицентре ракетного удара со стороны Ирана.

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Артистка поделилась, что сначала чувствовала себя довольно спокойно, но когда прямо над зданием, где она остановилась, прозвучало 15 взрывов подряд, начала нервничать. Об этом звезда рассказала на личной странице в Instagram.

"Человек приехал на 10 дней пролечить то, что не мог пролечить уже как полгода из-за своих графиков. Ну и, конечно, именно в это время будет масштабный обстрел Израиля", – написала исполнительница.

По словам KOLA, она была убеждена, что не испугается взрывов, поскольку Украина ежедневно страдает от российских атак дронами и ракетами, поэтому граждане нашего государства привыкли к этим громким звукам. Однако все оказалось совсем иначе.

В частности исполнительница показала, как местные отреагировали на воздушную атаку. Из окна KOLA было видно, что люди продолжают жить своей жизнью после обстрела. Такая реакция израильтян на жуткие события сильно напомнила исполнительнице украинцев.

"У людей все супер. Они ужинают. То, что здесь стреляли только что, все пылало сверху – это такое. Ужин по расписанию", – отметила звезда.

Напомним, что вечером 13 июня Иран атаковал Израиль менее чем 100 баллистическими ракетами. Произошло несколько попаданий в здания. Это стало ответом на удары израильских сил по иранским ядерным объектам и военным целям.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что звезды вышли на связь после страшного обстрела Киева 10 июня и рассказали, как пережили ночь.

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