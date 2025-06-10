Попадание под окном и напуганные дети: звезды вышли на связь после страшного обстрела Киева и рассказали, как пережили ночь. Фото

В ночь на 10 июня страна-агрессор РФ массированно атаковала Киев, используя дроны-камикадзе и ракеты различных типов. После очередного российского обстрела, разрушительные последствия которого зафиксировали в семи районах столицы, звезды отечественного шоу-бизнеса вышли на связь в своих соцсетях, чтобы рассказать, как пережили страшные события.

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Некоторые знаменитости, не подбирая слов, поделились эмоциями после вражеской атаки, а кто-то показали кадры из укрытий. В частности они отметили: несмотря на террористическую деятельность России, украинцы остаются такими же несокрушимыми и продолжают жить свои жизни.

Певица Надя Дорофеева в Telegram-канале рассказала, что всю ночь провела не дома, а в укрытии. С артисткой и ее мужем, ресторатором Михаилом Кацуриным, находились и его наследники, которых сильно напугали громкие взрывы.

"Дети перепуганы. Голова раскалывается. Дышать на улице невозможно. Очень страшная ночь. Ненавижу", – написала исполнительница.

Комедийная актриса Елена Кравец обнародовала фотографию, где можно увидеть, что после массированного обстрела небо столицы затянуто дымом, и коротко написала: "Киев пережил "Вьетнам".

Со своей стороны ведущий Евгений Янович рассказал, как после страшной ночи оправляются жители его дома. В частности блоггер призвал не гневаться на людей, которые в этот день будут несколько рассеянными, ведь в этом нет их вины. Он написал: "В подъезде живо работают оба лифта. Вниз едут пустые, а вверх забитые и сонные. На улице поют птички. В чатах поток сообщений "кабзда, как громко" сменился на поток фотографий задымленных районов, куда это "громко" долетело. Сосед, прощаясь сказал: "Спокойной ночи! ой, ну, точнее, ты понял!". Я, как ни странно, понял. Если кто-то сегодня будет раздражен, или немного рассеян, вспомните, что очень вероятно, в этом виновата одна недострана, а не конкретный человек, проведший всю ночь без сна".

Ведущий Григорий Решетник показал фотографии, где вместе с женой и тремя сыновьями возвращается домой из укрытия. На кадрах видно, что семья знаменитости уставшая после обстрела Киева. Как признался шоумен, больше всего ему больно за детей, которые вынуждены переживать эти страшные события. Однако он убежден, что, несмотря на все, украинцы точно преодолеют все проблемы и никогда не сдадутся.

"Как бы сложно нам ни было, мы пройдем этот путь ради будущего наших детей, внуков и потомков – они будут гордиться нами, живя в мирные времена! Мир сломался, мир сошел с ума, его правители, доживая свой век, хотят добить его окончательно. Однако, не удастся – его спасут наши Герои, Героини и вера и любовь в глазах наших детей. Держимся родные – мы обязательно выстоим и достойно пройдем этот путь!", – отметил ведущий.

Избранница шоумена, Кристина Решетник также вышла на связь после российской атаки, и показала фото задымленного Киева.

Блогер Даша Квиткова провела ночь с сыном в автомобиле. Она обратилась ко всем украинцам с просьбой находиться в укрытиях во время воздушных атак и беречь себя.

А вот певица MamaRika (Анастасия Кочетова) довольно резко отреагировала на деятельность РФ, поэтому обнародовала stories где коротко написала: "Это просто пи*да".

Кстати, не подбирал слов после обстрела и Виталий Козловский. Артист одним словом высказался о россиянах: "Пид*ры".

Исполнительница Джамала показала фото из укрытия и оставила хэштег #russiaisaterroriststate.

Звезда "Дизель Шоу" Виктория Булитко обнародовала снимки, где можно увидеть последствия вражеской атаки не только в Киеве, но и Одессе и в целом по всей Украине.

Очень страшной эта ночь была и для музыкального обозревателя Романа Бутурлакина. Неподалеку от его дома произошло попадание вражеской воздушной цели, однако, к счастью, с блогером все хорошо.

"У меня все ок. Единственное, что закрытое пластиковое окно открыло снизу немного (как будто на проветривание, но снизу). Но открыл его и закрыл обратно, то целое и на месте стоит. Это порадовало! Впервые за широкомасштабную войну встретились с соседями на этаже возле лифта, потому что все испугались. Пообщались. Хоть что-то есть положительное в этом", – поделился интернет-деятель.

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