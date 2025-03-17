'Вы хоть помните эти DVD?' Хлывнюк на концерте подколол слушателей и спел вживую 'Зцапала-злапала', которая разрывает чарты. Видео

Группа "Бумбокс" зажгла сцену во Франкфурте, Германия, куда отправилась с "Дронотуром", исполнив вживую трек "Зцапала-злапала", который разрывает украинские чарты после 20 лет от релиза. Лидер группы Андрей Хливнюк не удержался от шутки и иронически обратил внимание на возраст фанатеющих от этой песни людей.

Видео дня

"Вы хоть помните эти DVD, Господи?" – сказал артист. Видео с этим выступлением опубликовали в Telegram-канале Музвар.

Эта фраза сразу вызвала волну ностальгии у Андрея Хливнюка, ведь для многих "Зцапала-злапала" ассоциируется с началом 2000-х, когда ее слушали на дисках и кассетах.

Песня, хитом 20 лет назад, сейчас снова переживает вторую волну популярности и уже неделю фигурирует в топ-5 украинских чартов, доказывая, что классика не стареет.

Всплеск популярности песни произошел после того, как она начала активно распространяться в TikTok и Instagram. Пользователи используют ее для создания мемов.

Тогда Андрей Хливнюк обратился к украинцам и поблагодарил за поддержку. "Песня "Зцапала-злапала" снова рвет чарты", – сказал музыкант.

Ранее OBOZ.UA писал, что Андрей Хливнюк отказался от международной премии имени Сергея Магнитского за заслуги журналистских расследований и прав человека. Музыкант назвал принципиальную причину.

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