Все знают правду: Мозговая высказалась о 'несправедливом' конфликте Камалии с подругой, в котором категорически ее не поддерживает

Музыкальный продюсер Елена Мозговая прокомментировала скандальный пост певицы Камалии об измене близкой подруги. Она отметила, что не имеет личного конфликта с артисткой, однако хорошо понимает, о ком именно идет речь в этой истории.

Это Мозговая отметила в своем интервью Алине Доротюк. Она призналась, что не может оставаться в стороне, когда видит необоснованные обвинения, поэтому вмешалась в конфликт.

"У меня нет личного конфликта с Камалией, но я просто знаю, о какой ситуации она написала. Кроме меня в шоу-бизнесе все знают, о какой ситуации она написала и о каком человеке. Если бы она сказала правду и объяснила, что она там написала, то я вам скажу, что не только бы я написала ей: "Что ты пишешь?" Это не моя проблема, на самом деле. Но просто я не могла промолчать", – призналась Мозговая.

Продюсер подчеркнула, что в подобных случаях не стоит "выносить сор из избы", ведь посторонние люди не понимают настоящего подтекста и начинают давать советы, даже не зная обстоятельств.

"Моя бабушка когда-то говорила: "Елена, никогда не носи нижнее белье на людях". Я стараюсь придерживаться этого. А тут люди, которые вообще не в курсе, начали писать советы, вроде "лучшая подружка – это подушка" и комментировать, будто знают правду. Вы вообще не знаете о чем идет речь. Но уже все советы понадавали", – заметила Мозговая.

Алина Доротюк обратила внимание, что продюсер фактически вмешалась в конфликт, несмотря на заявления, что это "не ее история". В ответ Мозговая отметила, что в ситуацию ее толкнуло именно чувство справедливости: "Это обостренное чувство справедливости не дает покоя спокойно жить. И лучше бы промолчала и прошла, но не могла, потому что несправедливая была история. Точнее несправедливые обвинения".

Сам скандал разразился после поста Камалии в Facebook. Заслуженная артистка Украины поделилась, что пережила болезненную измену от человека, который более 20 лет был ей самой близкой подругой. Исполнительница рассказала, что они вместе пережили множество радостных и сложных моментов, делились секретами и поддерживали друг друга в самые темные времена. Но, как оказалось, все это время рядом была "змея", которая ждала удобного момента, чтобы нанести удар.

Камалия призналась, что для нее эта измена стала как "падением мира". Она подчеркнула: враги внешне не так страшны, как те, кто сидит рядом и называет тебя "сестрой". Певица призвала женщин внимательнее присматриваться к своим подругам и беречь собственное доверие, ведь наибольшую боль может нанести именно близкий человек.

Личность предательницы Камалия не назвала, однако ее эмоциональный пост вызвал волну обсуждений в сети. Именно на него отреагировала Елена Мозговая, которая резко обратилась к певице: "Ты в своем уме?! Что ты пишешь? Боже, хотя о каком я уме, когда это о тебе". Камалия же не оставила это без ответа, заявив, что открыла правду о человеке, которого знают оба, и Мозговая поймет ее лишь тогда, когда окажется на ее месте.

