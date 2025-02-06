'Все мое тело горело'. Харрисон Форд, Канье Уэст и другие звезды, которые выжили после катастроф

Некоторые звезды знают, что такое настоящее чудо, потому что оказались в ситуациях, где шансов на спасение почти не было. Авиакатастрофы, землетрясения, пожары, взрывы... Эти события могли стать последними в их жизни, но судьба распорядилась иначе. Так, в январе 2025 года американская актриса Мэрил Стрип спаслась во время смертоносных лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Когда она попыталась покинуть дом, на ее подъездную дорожку упало большое дерево, заблокировавшее единственный выход. Знаменитость не растерялась: взяла кусачки и прорезала в заборе дырку размером с машину. Через нее сумела безопасно эвакуироваться.

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Кто еще из звезд пережил ужасные катастрофы? Узнайте в материале OBOZ.UA.

1. Шэрон Стоун

Американская актриса Шэрон Стоун чуть не погибла, когда отдыхала дома у родителей. Об этом рассказала в подкасте Бретта Голдштейна Films To Be Buried. По словам звезды, в нее попала "по истине сильная" молния: "У нас была своя скважина... Я набирала воду в утюг: одна рука была на кране, а вторая – на утюге. Вдруг в скважину ударила молния. Она прошла сквозь воду, и меня швырнуло через всю кухню. Я ударилась об холодильник".

Далее Стоун потеряла сознание, и ее мама отвезла в больницу. "Электрокардиография показывала электричество в теле. Мне врачи в течение десяти дней делали ЭКГ, чтобы убедиться, что сердце в норме... Я думала о том, что дальше грозит моей жизни. Вероятно, это будет что-то драматическое и безумное", – добавила актриса.

2. Трэвис Баркер

Американский музыкант, известный как ударник калифорнийской панк-рок группы Blink 182, Трэвис Баркер в 2008 году пережил авиакатастрофу, в которой погибли четыре человека (пилот, два охранника музыканта и его помощник). После аварии он получил ожоги второй и третьей степени, а уже через четыре месяца (после 27 операций) вернулся в студию, чтобы продолжить заниматься творчеством. "Я посмотрел смерти прямо в лицо... Самолет горел, и мои руки горели. Я отстегнул ремень, пытался выбраться. Фактически все мое тело горело. Я был пропитан авиационным топливом", – поделился воспоминаниями Баркер в интервью Rolling Stone.

Сейчас музыкант не гастролирует столько, сколько хотел бы, потому что после авиакатастрофы боится летать. "Это – моя помеха. Я над этим работаю. Врач пытается переучить, загипнотизировать мой мозг... Возможно, когда-нибудь снова смогу спокойно летать", – сказал он.

3. Рэйчел Билсон

Американская актриса Рэйчел Билсон еще в начале кинокарьеры попала в автокатастрофу. Так, она вместе с друзьями ехала по шоссе Пасифик Коуст (штат Калифорния)... В какой-то момент ее автомобиль врезался в грузовик. К счастью, все пассажиры выжили, однако последствия аварии звезда ощущает до сих пор. "Мы ехали очень быстро, поэтому произошло лобовое столкновение с грузовиком. Мы были в маленькой машине. Это была ужасная авария... Нас пришлось вырезать (речь идет о разрезке автомобиля для того, чтобы вытащить пассажиров. – Ред.), и я несколько дней была в коме. Сейчас страдаю от мигрени и проблем с памятью", – рассказала она в интервью Mirror.

4. Канье Уэст

В 2002 году американский продюсер Канье Уэст чудом избежал смерти, когда уснул за рулем легковушки, и на скорости врезался во встречное авто. Вскоре после аварии ему врачи сделали на лице обширную реконструктивную операцию.

Еще до окончания лечения, когда нижняя челюсть была заблокирована, Уэст умудрился записать дебютный сингл Through the Wire, в котором подробно спел, как ДТП повлияло на жизнь. Тогда официально началась его рэперская карьера. "До аварии я работал над проектами Beanie Siegel и Black Eyed Peas... Их хип-хоп треки не были лучшими моими работами. Так что если бы я умер той ночью, это был бы конец моего наследия. Теперь, когда я иду в студию, веду себя так, будто это может быть последний мой день", – поделился Уэст размышлениями в интервью USA Today.

5. Харрисон Форд

Американский актер Харрисон Форд несколько раз попадал в авиакатастрофы, которые могли привести к летальному исходу. Впервые это произошло в 1999 году: тогда во время аварийной посадки он отделался незначительными травмами.

В 2015 году повезло меньше... Форд находился за штурвалом коллекционного самолета Ryan PT-22 Recrui времен Второй мировой войны. Вдруг отказал двигатель – и транспорт упал на поле для гольфа в Лос-Анджелесе. В результате Форд получил серьезные травмы: вывих лодыжки, раздробленный таз, перелом спины и множественные травмы головы. Он мог погибнуть на месте, но, к счастью, его спасли находившиеся поблизости врачи. Они до прибытия скорой оказали первую медицинскую помощь.

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