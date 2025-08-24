Все из-за обручального кольца: актер Артур Логай потерял палец на скалодроме и рассказал, как это было. Видео

Украинский актер Артур Логай сообщил, что получил серьезную травму во время отдыха в торгово-развлекательном центре в Киеве. На скалодроме он оторвал палец на правой руке из-за кольца, которое зацепилось за кнопку таймера.

Видео дня

Об этом Логай сообщил в видео, которое опубликовал в своем Instagram. Артист признался, что трагедия произошла еще три недели назад, однако он решил рассказать о ней только теперь. В обращении актер не только поделился деталями, но и объявил новый сбор для Третьей штурмовой бригады, призвав вместо сожаления поддержать украинских военных.

"Мне оторвало палец. Это не шутка, это не прикол, это произошло три недели назад. Но прежде чем я расскажу и покажу, я вас очень прошу, вместо слов жалости – задонайте на мой сбор. Потому что мой палец и мои проблемы – это ничего по сравнению с тем, что происходит на фронте и в какой помощи от нас, от гражданских людей в тылу, нуждаются защитники и защитницы Украины", – начал свой рассказ актер.

По словам Логая, все произошло мгновенно. Он пришел на скалодром вместе с женой и сыном. Актер решил соревноваться с самим собой на скорость: сначала прошел трассу за 14 секунд, потом за 12 и поставил себе цель сократить время до 10 секунд. В момент, когда он нажимал кнопку, чтобы остановить таймер, кольцо на пальце зацепилось. Из-за рывка троса палец сразу оторвало.

"Произошло то, что произошло. Я увидел, как мой палец буквально в мгновение ока отрывается и летит вниз. Я спустился, забрал палец. Дальше была скорая, – рассказал актер. – Моя первая мысль в этот момент – п*здец. Вторая мысль – п*здец. У меня работа через неделю, съемка. Поэтому когда я был в больнице, я говорил: "Пожалуйста, пришейте мне палец, потому что мне нужно на работу". Но, к сожалению, из-за травматического характера этого отрыва, пришить палец не смогли".

Логай уточнил, что во время инцидента рядом был его сын Лев. Мальчик увидел все собственными глазами и заплакал, однако родители быстро успокоили ребенка. Сам актер пытался держаться, хотя признал, что сначала был в состоянии шока.

Актер также отметил, что эта история должна стать уроком для других. Он призвал всех обязательно снимать украшения – кольца, серьги, браслеты или цепочки – перед любыми физическими активностями, ведь они могут стать причиной серьезных травм.

