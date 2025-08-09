Жена композитора Игоря Поклада рассказала, как песня, которой проиграла Алла Пугачева, сделала знаменитой Нину Матвиенко

Светлана Поклад, жена известного украинского композитора Игоря Поклада, призналась, что песню "Ой летіли дикі гуси", которая сделала знаменитой Нину Матвиенко, изначально исполняла другая певица. Лидия Видаш даже победила с ней на конкурсе, опередив Аллу Пугачеву.

Об этом Светлана Поклад рассказала в интервью OBOZ.UA. Вдова выдающегося композитора также поделилась, какие длительные и теплые отношения объединяли ее мужа с Ниной Матвиенко.

"Это была дружба не на годы, а просто – на века, – говорит Светлана Поклад. – Интересно, что Нина как-то признавалась, что в свое время очень боялась Игоря Дмитриевича. Говорила: "Как я вас боялась!" Она всегда называла его на "вы": "Я же знала еще со времен коллектива "Мрия", какой вы суровый! Когда вас видела, мне хотелось спрятаться куда-то. Но если бы не вы, так бы я и стояла где-то в третьей строчке хора Веревки". Он ее разглядел, пророчил сольную карьеру – и она отдавала этому должное".

Светлана Поклад рассказала, что песню "Ой летіли дикі гуси", которую непревзойденно исполняла Нина Матвиенко, сначала пела другая исполнительница: "Исполняла Лидия Видаш, и с ней даже заняла второе место на Всесоюзном конкурсе артистов эстрады. Кстати, тогда Алла Пугачева получила третью премию. Но авторы – Игорь Поклад и Юрий Рыбчинский – чувствовали, что это не совсем тот голос, в котором нуждалась эта композиция. Они продолжали поиски. И когда Игорь Дмитриевич увидел Нину Матвиенко, сказал: "Вот оно". Она была не первой исполнительницей песни, второй, но на всю жизнь".

"Эта песня, как и многие другие, – результат чрезвычайно кропотливой работы. Поклад и Рыбчинский всегда работали именно так, – продолжает жена Поклада. – Перечитывали огромное количество литературы: украинские пословицы, поговорки, коломыйки – все, что могло помочь приблизить звучание к аутентичной украинской этнической музыке и языку. Они искали слова, которые в повседневной жизни почти не употребляются, но несут глубокую эмоциональную силу. Только на одну фразу "Ой летіли дикі гуси" Юрий Рыбчинский списал несколько школьных тетрадей. Лишь после того, как она родилась, начал складываться полноценный текст. Музыка была уже почти готова, но и ее впоследствии неоднократно меняли. Они могли переделывать песню десятки раз, пока не чувствовали: вот теперь – так, как надо.

"Ой летіли дикі гуси" – песня, стилизованная под народную, родилась в творческом тандеме Игоря Поклада и Юрия Рыбчинского. В 1974 году на V Всесоюзном конкурсе артистов эстрады Лидия Видаш с этой композицией получила второе место. Победителем стал Ренат Ибрагимов, а третье место заняла Алла Пугачева. Впрочем, особое звучание "Ой летіли дикі гуси" приобрела в исполнении Нины Матвиенко, которая в то время была солисткой вокальной студии при Национальном заслуженном академическом народном хоре Украины имени Григория Веревки.

Именно эта интерпретация сделала Нину Матвиенко знаменитой, а сама певица своим голосом подарила песне популярность на долгие годы. В 1979 году с "Ой летіли дикі гуси" Нина Матвиенко стала финалисткой телевизионного фестиваля "Песня года". Двадцать лет спустя композиция принесла победу и Руслане Лыжичко – в 1996-м она получила Гран-при фестиваля "Славянский базар".

