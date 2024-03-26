Врачи никогда такого не видели: в США родился мальчик с большим пальцем в форме сердца. Фото

В штате Огайо, США, родился уникальный мальчик с большим пальцем на руке в форме сердца. Молодая мама была очень взволнована, увидев особенность малыша, а врачи в роддоме заверили, что никогда не видели ничего подобного.

Об этом Сара Уилсон, мама уникального ребенка, рассказала журналистам Newsweek. Она сообщила, что ее сын родился путем кесарева сечения на сроке 36 недель и шесть дней. Когда врачи осматривали новорожденного, то сразу заметили, что у него было "два ногтя на большом пальце правой руки", а вместе они напоминали сердечко.

"Это стало для нас полной неожиданностью, и я никогда не могла себе представить, что такое может случиться, когда была беременна им", – прокомментировала Сара фотографию руки своего сына, которую разместила в соцсетях, собрав десятки тысяч реакций от интернет-пользователей.

Врачи объяснили, что в медицине существует такой термин как "полидактилия". Он используется для обозначения того, что ребенок рождается с одним или несколькими пальцами. Эта врожденная аномалия является относительно распространенным явлением.

Согласно исследованиям, полидактилия встречается в среднем от 1,6 до 10,7 на каждые 1000 родов и вдвое чаще у мальчиков, чем у девочек. Считается, что она также передается в семьях. Однако в семье Уилсонов такой случай стал первым. Более того, малыш родился не просто с дополнительным пальчиком, а с пальчиком с двумя ногтями, образующими красивую форму сердца.

"Врачи сказали нам, что они никогда не видели дополнительных придатков при таком расположении. Обычно их можно отрезать, и они отмирают, как пуповина, но нам сказали, что в больнице они ничего не могут сделать, и нам нужно будет обратиться к специалистам. Другой педиатр сказал мне, что они очень заинтересованы в том, чтобы увидеть рентгеновские снимки, поскольку такой вариант полидактилии встречается крайне редко", – поделилась с журналистами молодая мама.

Сейчас мама и папа новорожденного мальчика взвешивают все "за" и "против" операции на руке своего сына. Пока они не видят веских причин для вмешательства, однако предполагают, что это может стать проблемой в более сознательном возрасте ребенка.

"Мы обсудим это с его врачами. Сейчас он может пользоваться рукой, как и все остальные. Ему меньше недели, и ему еще так много нужно расти. Если мы с мужем увидим, что палец отрицательно влияет на его жизнь, мы рассмотрим вопрос об операции. Существует также обеспокоенность, что дети его возраста могут смеяться над ним, когда он вырастет, и я бы не хотела этого для своего ребенка. Я просто надеюсь, что он примет свое отличие, потому что он такой красивый ребенок, и мы его очень любим", – резюмировала Сара.

Ранее OBOZ.UA писал, как выглядят сегодня сиамские близнецы из США Калли и Картер, которых мама скрывала от людей. Девочкам сейчас 6 лет и они ходят в садик. Все подробности и фото – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!