"Очень непросто". Актер-воин Владимир Ращук признался, как война изменила его отношения с женой
Украинский актер Владимир Ращук, с первых дней вторжения ушедший добровольцем на фронт, рассказал, как война повлияла на его семейные отношения. Артист женат на коллеге, актрисе Виктории Билан.
По его словам, во время каждого приезда домой с фронта им с Викторией приходится "будто снова знакомиться". Об этом актер рассказал в интервью OBOZ.UA.
"С одной стороны, наши чувства очень обострились. С другой стороны, мы столкнулись с тем, что каждый раз, каждую ротацию из Киева едет один человек и остается – один, – делится Владимир Ращук. – А возвращается совсем другой человек, и встречает его – так же изменившийся. И нам нужно как бы снова знакомиться. И это всякий раз большая работа. Психологически, признаюсь, очень тяжело, тем более что мы оба максималиста. Мне очень непросто там, но и ей здесь – в режиме постоянного ожидания, поставив свою жизнь на паузу – это нелегко. Но она очень сильная просто гениальная женщина".
Актер также рассказал, что после того, как прошел в начале вторжения бои в Киевской области и должен был ехать на Донбасс, он с женой обвенчался: "Мы давно это планировали, когда поженились, но все не получалось, потому что мечтали, чтобы это было что-то особенное, с традициями. Слишком долго готовились, пока не началась полномасштабная война. И Вика считала, что так сможет лучше меня защитить молитвами".
"Верю ли я в это? Меня не раз спасала божья сила, – добавляет актер. – Однажды в Северодонецке, 13 июня 2022 года. За несколько дней до этой даты мой собрат Сергей Кардан поехал пригнать машину, которую нам приобрели волонтеры. Тем временем встретились у нашего штаба моя жена (она занималась этой покупкой) и Надя – жена моего собрата, общались. Вика говорит: "Постоянно молюсь, дома все в иконах, ладаном жилье пропахло". А Надя: "Я тоже пробовала, но не выходит, не верю в это". И они разошлись. Кардан пригнал машину. А 13 июня у нас было сражение. Мы работаем, перемещаемся, я краем глаза вижу, как пуля попадает в Сергея – он умирает. Впоследствии – у меня, но пролетает через руку и бок. Я лежу и думаю: вот что это? Считаю, что меня спасли молитвы Вики. Бог помог, потому что она верила, просила. И таких моментов со мной было много.
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