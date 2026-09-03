Впервые в истории! Корону "Мисс США 2026" получила участница, которой раньше запретили бы даже выйти на сцену. Фото победительницы

Представительница штата Вирджиния Джастус Келли стала победительницей престижного конкурса красоты "Мисс США 2026", не просто завоевав главный приз, но и громко вошедши в его историю. Она стала первой с момента основания конкурса замужней женщиной и мамой в возрасте за 30 лет, удостоенной короны.

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Кроме того, с 1970 года ни одной представительнице Вирджинии не удавалось одержать победу, однако Джастус Келли прервала эту череду неудач. Об этом пишет Hola.

Триумф Джастус Келли на "Мисс США" открыл кардинально новую страницу в истории конкурса, ведь на протяжении десятилетий ее вообще не пустили бы на сцену. Дело в том, что раньше в соревновании запрещалось участвовать замужним женщинам и матерям. Однако в 2023 году эти правила изменили, чем и воспользовалась Келли.

Что известно о победительнице "Мисс США 2026"

Представительница Вирджинии приняла участие в престижном конкурсе в возрасте 31 года. Джастус Келли замужем за своим любимым мужчиной Тайлером. Они являются лицензированными приемными родителями, то есть получили официальное разрешение от государственных или социальных органов на временный уход и воспитание детей, которые не могут жить со своими биологическими мамой и папой. В настоящее время супруги заботятся о мальчике-младенце и его сестре.

Джастус Келли даже основала организацию Foster Footprints, которая специализируется на поддержке и расширении возможностей молодежи, которая находится в приемных семьях. Кроме того, она работает консультантом в Детской исследовательской больнице имени святого Иуды.

Свою важную жизненную миссию Келли активно освещала и во время участия в конкурсе красоты. Так, например, она специально перевозила часть одежды в мусорных пакетах, что символизировало то, как многие дети, находящиеся под опекой, вынуждены таким образом перемещать свои вещи при переездах из семьи в семью.

Кстати, Джастус Келли бросила вызов и традиционному подходу к выбору образов для "Мисс США". На разных этапах соревнования она появлялась в одежде из секонд-хенда, чтобы показать, что участницам не обязательно "тратить миллион долларов", чтобы выйти на сцену конкурса красоты.

Когда Келли вошла в пятерку лучших участниц конкурса "Мисс США 2026", ей пришлось ответить на стандартный вопрос о том, на чем она сосредоточит свое внимание в случае победы. Представительница Вирджинии без раздумий подчеркнула, что воспользуется своим статусом, чтобы показать, что женщинам больше не нужно задаваться вопросом: должны ли они "выбирать между амбициозной карьерой, семьей и своими самыми смелыми мечтами". Спустя считанные секунды после этой сильной речи ее объявили победительницей.

"Мне кажется, будто я оставила свое сердце на той сцене. Я была так горда тем, что сделала на этой неделе – не только на сцене, но и в каждом решении о том, как проявить себя и донести послание. Именно для этого я и приехала. Поэтому я действительно чувствовала, что, что бы ни случилось, я все равно победила. Я просто испытывала такое огромное спокойствие. Я испытывала удовлетворение", – поделилась эмоциями после победы Джастус Келли в комментарии TODAY.com.

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