Воплощение кокетства: Оля Полякова презентовала новый сингл 'Ча-Ча'

Оля Полякова презентовала новый сингл "Ча-Ча". Оля Полякова презентовала новый сингл "Ча-Ча". Легкая, ироничная и обольстительная песня стала официальным саундтреком романтической комедии "Когда ты расстанешься?" режиссера Алексея Комаровского.

Видео дня

"Ча-Ча" – это воплощение женского кокетства. Она органично продолжает стилистику хитов певицы "Лунає" и "Вкрала", которые наполнены юмором и искренностью, идеально резонируют с образом артистки.

Новый трек призывает не бояться собственных желаний, рисковать и нырять в чувства с головой.

Песня является продолжением творческого тандема артистки с Олегом Ломакиным, который является автором хита "Лунає". За саунд-продакшн отвечали Андрей Подкалюк и Евгений Триплов ("Фабрика хитов").

Композиция "Ча-Ча" доступна на всех стриминговых площадках с 5 марта.

О фильме "Когда ты расстанешься?":

Кинолента является продолжением международной авантюрно-романтической истории. Сюжет разворачивается вокруг исчезновения жениха и бриллианта, что превращает "свадьбу мечты" в сплошной хаос. Это киноприключение о дружбе, доверии и любви, которая способна пройти сквозь самые смелые спецоперации Интерпола.

Главные роли исполнили: Наталья Денисенко, Антонина Хижняк, Тарас Цимбалюк и Анастасия Цимбалару

Режиссер: Алексей Комаровский. Продюсер: Андрей Ногин

Премьера фильма во всеукраинском прокате: с 12 марта 2026 года