Владимир Дантес похудел на 14 килограммов за полгода и раскрыл, как ему это удалось

Украинский певец Владимир Дантес поделился, что раньше не был доволен своим внешним видом, поэтому в мае этого года начал активно работать над телом. За шесть месяцев ему удалось похудеть на 14 килограммов и все благодаря дисциплине.

Сейчас вес знаменитости составляет 66 кг, что его полностью удовлетворяет. Об этом исполнитель рассказал в интервью для NV.

"С мая я сбросил около 14 килограммов: был 80, сейчас 66. Это произошло из-за дисциплины – добавил ее в свою жизнь, и она очень помогает, особенно сейчас, в такие времена, когда важно держаться за что-то стабильное. Даже когда плохо, надо продолжать делать маленькие шаги. И, честно говоря, мне просто не нравилось, как я выглядел раньше. Сейчас нравится, и это вдохновляет продолжать заботиться о себе", – поделился знаменитость.

Как признавался Владимир Дантес в августе этого года, когда был на половине пути к своей цели, достичь желаемой формы было совсем нелегко. Иногда ему не хотелось идти на тренировки или же придерживаться необходимого режима питания. Однако в конце концов певец смог взять себя в руки.

"Кто-то говорит: "Достаточно просто держать питание и заниматься спортом, плюс просто ходите 10 километров в день". Просто? После "просто" никогда не идет ничего "просто". Это дисциплина. Мотивация угасает через две недели. Я в режиме три месяца и все равно часто мне не хочется идти на тренировки, они просто вошли в привычку. Это как почистить зубы", – говорил исполнитель.

