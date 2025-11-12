Солистка группы KAZKA, которая весила 135 кг, показала результаты работы в спортзале и объяснила, что мешает ей худеть

Украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, максимальный вес которой составлял 135 килограммов, поделилась, как работает над своим телом. В течение трех лет она регулярно занимается в спортзале, поэтому смогла достичь заметных результатов.

Артистка отметила, что получает настоящее удовольствие от выполнения упражнений, поэтому, когда находится в Украине, тренируется чуть ли не каждый день. Результаты работы в спортзале исполнительница продемонстрировала в проекте "День со звездой".

По словам тренера Александры Зарицкой, она не жалеет себя во время занятий спортом. Певица любит выполнять упражнения с дополнительным весом, а ногами жмет 200 килограммов.

Однако, несмотря на усердные тренировки, есть один нюанс, который мешает солистке группы KAZKA похудеть. Как призналась артистка, дело в том, что она очень любит вкусно поесть.

"Если бы я правильно ела, то уже давно бы похудела так, как мечтаю. Но очень люблю вкусности. Я не считаю, сколько калорий потребляю. Это, пожалуй, моя главная проблема. Зато смотрю, сколько их трачу. Если за одну тренировку сжигаю 700-800 калорий – могу себе спокойно позволить съесть что-то вкусное", – поделилась артистка.

По словам Александры Зарицкой, целью ее похудения является не снижение цифры на весах, а достижение той фигуры, которую она считает для себя идеальной. Исполнительница хотела бы уменьшить объем рук, живота и ног.

Заметим, что в 2023 году знаменитость признавалась: решила начать серьезно работать над своим телом, когда ее вес достиг 135 килограммов. Тогда Зарицкая считала, что может быть счастливой, только достигнув параметров "90-60-90", однако ее мнение изменил бойфренд Павел.

"Думала, когда стану такой, буду счастливой и у меня все будет. Меня полюбил человек не суперхудой, и я поняла, что это не потому, что я была толстая, а потому, что была конченая. Это реально правда", – говорила артистка.

