'Вам военная форма больше подходила': Козловский, которого отправили в тыл, снялся голым и разделил сеть на два лагеря

Украинский певец Виталий Козловский, который кинул работу на фронте, решил эпатажно напомнить о себе и анонсировал новый клип, снявшись полностью обнаженным. Однако это не всем понравилось, хотя немало фанаток "растаяли" от увиденного.

В Instagram артист опубликовал видео из душа, где показал свое тело без одежды, оставив только тени и капли воды. Публикация мгновенно вызвала волну обсуждений – от восторженных отзывов до резкой критики.

В подписи к видео исполнитель поинтересовался у поклонников: "ЗНАЕШЬ, на какую песню выйдет новый клип 26.09?" В этой фразе уже прозвучал ответ.

Само слово "знаешь" дало намек на его старый хит 2007 года "Знаешь", написанный на стихотворение Ивана Франко "Почему являешься мне во сне?" Подписчики быстро догадались, что речь идет о переиздании культовой композиции, ведь в ролике прозвучал отрывок из начала песни. Вероятно, таким образом артист решил дать треку "вторую жизнь". Интересно, что клип на эту песню был снят более 15 лет назад.

Реакция поклонников: от комплиментов до критики

В комментариях под публикацией разгорелись настоящие дискуссии. Часть поклонников выразила восторг:

"Знаешь, знаешь, знаешь, хорошо знаешь..."

"Я уже дама в возрасте, так и сердце стать может".

"Так тень интересно упала".

Многие отметили великолепную физическую форму артиста, шутя, что он "давно не появляется в одежде".

Впрочем, другие пользователи осудили способ пиара:

"Фу, без обнаженного тела никак заинтересовать?"

"Исполнитель явно решил показать весь свой диапазон".

"Ну что это такое? Вам военная форма больше подходила".

Демобилизация Козловского

Певец Виталий Козловский, который в 2023 году мобилизовался в Национальную гвардию Украины, а впоследствии был переведен в ВСУ, только в мае этого года впервые рассказал, как удалось вернуться домой с фронта. По его словам, это стало возможным благодаря командирам, которые отправили его заниматься сбором помощи и закрывать потребности бригады.

Козловский рассказывал, что весной 2024 года попал на службу в 22-ю отдельную механизированную бригаду, где встретил людей, с которыми сейчас реализует много полезных проектов. Он занимается патронатной службой, помогает семьям погибших и пропавших без вести, организует сбор необходимых вещей для военных и их семей.

В то же время лишь недавно артист открыто заговорил о психологических последствиях войны: после службы на Сумщине у него диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Чтобы справиться с последствиями, он активно занялся спортом, нанял тренера и диетолога, тренировался дважды в день. Самыми тяжелыми для него были воспоминания о моментах под обстрелами, когда он лежал в блиндаже и думал, что не выживет.

