Вирастюк сделал татуировку, посвященную своим пятерым детям, и впервые засветил лица младших сыновей. Фото

Стронгмен и народный депутат Василий Вирастюк поделился личным – он впервые показал публике всех своих детей и сделал татуировку в честь каждого из них. В своем Instagram 51-летний многодетный отец опубликовал коллаж с пятью сыновьями, среди них – двое самых младших мальчиков, которых до сих пор не видели поклонники.

Видео дня

В семье спортсмена подрастают 22-летний Адам, 17-летний Олег, 9-летний Александр, 2-летний Владимир и 8-месячный Ярослав. Именно их первые буквы имен Вирастюк увековечил на руке в виде надписи "А.О.О.В.Я".

По словам звезды, идея сделать такую татуировку появилась еще девять лет назад, когда должен был родиться его третий сын Александр.

"Всех своих детей люблю безгранично, желаю им удачи по жизни, быть здоровыми стать достойными людьми, и обязательно счастливыми", – написал Вирастюк.

В заметке нардеп отметил, что долго пытался воплотить замысел в жизнь, но только с пятой попытки вместе с мастером Виктором Карпенко смог завершить рисунок. Также он подчеркнул, что его дети – главный смысл жизни.

Что известно о личной жизни нардепа

Известно, что в личной жизни спортсмена были и драматические моменты. От первой жены, которая трагически погибла в 2006 году, у него остался сын Адам.

Второй брак, который длился 15 лет, закончился скандальным разводом с бывшей женой Инной. В этом браке родились двое сыновей – Олег и Александр.

Сегодня же Вирастюк счастлив в отношениях с младшей на 11 лет Ириной, от которой воспитывает двух младших детей – Владимира и Ярослава.

Ранее он скрывал личность избранницы, называя лишь имя и возраст.

Напомним, в январе Василий Вирастюк стал отцом в пятый раз. Его возлюбленная Ирина родила ему мальчика. Супруги решили не создавать лишних интриг из-за пополнения в семье, поэтому сразу рассекретили, как назвали новорожденного. Полное имя мальчика – Ярослав, а вот его сокращенная форма довольно необычна – Ярек.

Какие алименты платит бывшей жене

В реестре судебных решений есть иск от его бывшей жены Инны, которая требовала у него алименты в размере 80 тыс. грн в месяц (по 40 тыс. грн на каждого несовершеннолетнего сына). Однако в суде заявили, что по закону депутат не имеет права заниматься бизнесом, имеет инвалидность, поэтому такую сумму выплачивать не может.

Ежемесячно народный депутат на содержание детей платит бывшей жене Инне алименты в размере 17 609 грн. Это значительно меньше, чем просила женщина. Исполнительное производство открыто еще 4 октября 2023 года, и оно до сих пор актуально. Если следующее официальное место работы Вирастюка будет с большей зарплатой, то сумма алиментов может увеличиться.

Если после Рады он официально не будет работать, алименты будут составлять не менее 50% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста. Сейчас Вирастюк платит алименты за двоих детей. Для понимания: в Украине прожиточный минимум на ребенка в возрасте до шести лет составляет всего 2563 грн (половина этой суммы – 1281,5 грн).

Ранее OBOZ.UA писал, как бывшая жена наказала Василия Вирастюка за пост о разводе и новых отношениях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!