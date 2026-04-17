Вечер, который затронул сердца: 'Мозговой. Лучшее' собрал аншлаг

5 апреля в Национальном дворце искусств "Украина" состоялся концерт памяти легендарного украинского композитора и певца Николая Мозгового – "Мозговой. Лучшее". На сцене собрались десятки украинских артистов, которые исполнили вечные композиции маэстро.

Видео дня

Ведущей вечера традиционно выступила Елена Мозговая – дочь композитора, которая с особой теплотой провела зрителей сквозь это музыкальное воспоминание. В зале царило ощущение единства и благодарности к наследию художника, чьи песни давно стали частью украинского культурного кода. Каждое выступление стало личной историей, наполненной любовью к легендарным произведениям мастера.

Вечная композиция "Проходит день, проходит ночь" в кульминации вечера прозвучала с экрана голосом самого Николая Петровича. Самую известную песню в его собственном исполнении зал слушал стоя!

Концерт "Мозговой. Лучшее" в очередной раз доказал: настоящая музыка не имеет времени. Она живет в сердцах людей, объединяет поколения и звучит особенно сильно именно сегодня! Именно поэтому вечер памяти Николая Мозгового всегда будет иметь свое продолжение.

"1 сентября 2027 года со дня рождения Папы 80 лет...На 25 сентября 2027-го мы готовим концерт по этому поводу. Это будет лучшее за все годы с тех пор, как Он ушел", – подытожила Елена Мозговая.