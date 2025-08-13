Вдова Игоря Поклада призналась, почему не позволила Тамаре Гвердцители поговорить с ним накануне смерти

Вдова легендарного украинского композитора Игоря Поклада, одного из самых влиятельных деятелей украинской музыки, рассказала о контакте накануне его смерти с грузинской певицей Тамарой Гвердцители. Артистка в свое время исполняла песни Поклада и дружила с ним.

Об этом Светлана Поклад рассказала в интервью OBOZ.UA. Жена композитора объяснила, почему не согласилась дать добро на разговор Гвердцители с ее мужем.

В активе Игоря Поклада музыка к более чем 150 песням, из которых народными стали "Кохана", "Дикі гуси", "Скрипка грає", "Чарівна скрипка", "Зелен клен", "Тиха вода", "Два крила", "Хай щастить вам, люди добрі!", "Мамо, вечір догора", "Не питай мене". Песни на музыку Игоря Поклада пели многие известные исполнители. Среди них: София Ротару, Василий Зинкевич, Тамара Гвердцители, Нина Матвиенко, Назарий Яремчук, Константин Огневой, Лина Прохорова, Дмитрий Яремчук, Василий Лазарович, Надежда Дорофеева.

"Честно говоря, я очень плохо все помню, – отвечает жена художника на вопрос, кто звонил ей после ухода мужа. – Только недавно открыла мессенджеры Facebook и Telegram, там оказалось очень много сообщений. Звонили, пожалуй, все, кто его знал — более 200 звонков".

Среди известных имен – грузинская певица певица Тамара Гвердцители, которая передала соболезнования через общую знакомую. Накануне, 7 июля, у артистки был концерт в Тбилиси. "Знакомая позвонила и говорит: "Еду к Тамаре". Я ответила: "Сейчас сброшу деньги, купите, пожалуйста, букет от Игоря Дмитриевича". Также передала ей нашу книгу "По ту сторону рояля", – рассказывает жена Поклада.

По ее словам, Гвердцители была очень тронута и даже просила вывести Игоря Дмитриевича на видеосвязь. "Я извинилась: "Нет, Тамарочка, он сейчас в таком состоянии, что не хотел бы, чтобы ты его видела". При этом жена композитора отметила, что София Ротару, для которой Игорь Поклад написал много композиций, не звонила лично.

