'Забудьте об Украине'. Вдова Игоря Поклада рассказала о шокирующем ночном звонке из России после его похорон

Жена легендарного композитора Игоря Поклада, который ушел в мир иной в начале июля, рассказала о неожиданном звонке из России после похорон мужа. Светлане Поклад позвонила бывшая жена российского актера Армена Джигарханяна, которая родилась и выросла в Киеве.

Разговор с Виталиной Цымбалюк-Романовской не сложился из-за одной фразы. Об этом Светлана Поклад рассказала в интервью OBOZ.UA.

Светлана Поклад говорит, что в первые дни после смерти мужа получила более двух сотен звонков. Звонили коллеги, друзья, поклонники, присылали сообщения в соцсетях. Однако один звонок, по словам вдовы, стал для нее самым неожиданным и даже шокирующим. В ночь после похорон с ней связалась бывшая жена российского актера Армена Джигарханяна – Виталина Цымбалюк-Романовская, которая родом из Киева.

"Сказала: "Светочка, искренне вам сочувствую. У нас с вами очень похожие судьбы". Спрашиваю: "В чем именно они похожи?" Она отвечает: "Ну, разница в возрасте с мужчинами. Вам очень повезло, что у вас его не забрали... А у меня – забрали", – вспоминает жена Поклада. –"Виталина, если бы кто-то только попытался отобрать у меня мужа, мне было бы очень интересно посмотреть, кто из них остался бы живым", – сказала".

И, возможно, этот разговор так и завершился бы, если бы в какой-то момент она не обмолвилась: "Вот если бы не СВО..." Я не выдержала: "Это не СВО, это кровавая война, которую развязал Путин! И вы все виноваты в том, что произошло. Ходили, голосовали за него, усадили на трон!".

По словам жены Поклада, Цимбалюк-Романовская ответила, что мечтает приехать в Украину, но нет такой возможности: "Сказала: "У меня в Киеве квартира стоит закрытая, надо ремонт делать, уборку". У меня аж волосы дыбом встали: "У нас полстраны в руинах! Люди остались без домов, ракеты летают над головами, мы не спим по ночам! А вас беспокоит беспорядок в квартире?! Вы вообще себя слышите? Как вам не стыдно?! Забудьте об Украине. Вы нам здесь не нужны. Сидите в своей Москве и глотайте крокодиловы слезы". И положила трубку".

