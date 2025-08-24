УкраїнськаУКР
В вышиванках и с флагом на плечах: Ротару, Ефросинина, Сумская и другие звезды обратились к украинцам в День Независимости и напомнили слова Шевченко

День Независимости Украины традиционно объединяет миллионы украинцев во всем мире. Это не просто государственный праздник, а символ силы, свободы и несокрушимости нации, которая борется за право жить в собственной стране. Ежегодно 24 августа украинцы надевают вышиванки, украшают свои дома национальными символами и делятся искренними словами любви к Родине. В этом году к поздравлениям присоединились и известные артисты, телеведущие и публичные деятели, которые подчеркнули, насколько важным является единение в это непростое время.

Украинские звезды не только опубликовали яркие фотографии в вышиванках и с флагами, но и напомнили слова Тараса Шевченко, которые уже более полутора веков остаются ориентиром для нашего народа. В своих обращениях, которые собрала редакция OBOZ.UA, они говорили о сознательном выборе быть украинцами, о силе и мужестве, позволяющих стране выстоять, а также о гордости принадлежать к нации, которая доказала всему миру – ее невозможно сломать.

София Ротару опубликовала лаконичное, но теплое поздравление. Певица Ольга Цибульская поделилась фотографией из своего триптиха, где держит на руках малыша, завернутого во флаг Украины.

Телеведущая Маричка Падалко появилась на фото на фоне сине-желтых флагов, а актриса Ирина Кудашова отправилась к монументу "Родина-Мать" в вышиванке, подчеркнув, что этот день особенный для каждого украинца.

Телеведущая Маша Ефросинина написала: "Украина – мой сознательный выбор! Выбор моей семьи! Украина – это рождение моих детей! Украина – это мой личный и профессиональный путь! Я с тобой, моя страна!" Певица Клавдия Петровна вспомнила недавний концерт, где держала флаг в руках, а журналистка Елена Мандзюк опубликовала архивные фото с акции в поддержку украинской идентичности и напомнила важные строки Шевченко из "Кавказа":

Борітеся – поборете,

Вам Бог помогает!

За вас правда, за вас слава

И воля святая!

Она также опубликовала сообщение, в котором рассказала, что вкладывает в слово "Независимость": "Моя борьба за независимость выглядит именно так... и это не о вышивке на теле в праздник, не о Гимне Украины или флаге только в сообщениях. Это о ежедневном выборе: говорить и защищать украинское, даже тогда, когда это опасно! Это о постоянной помощи военным и о поездках туда, где все время борьба! Это о том, чтобы воспитывать детей в любви и уважении к своей земле, даже когда мир навязывает другие ценности! Это о том, чтобы не молчать, когда рядом звучит российская пропаганда, и не мириться с "какаяразница"! Это о том, чтобы держать спину ровно, даже тогда, когда страшно! Независимость, это не слова, а действия, которые дают шанс моим детям проснуться в свободной Украине, я плачу свою цену, чтобы они не знали, что такое "русский мир".

Телеведущая Лилия Ребрик встретила 24 августа в Николаеве."С днем рождения, моя красивая страна", – написала она. Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина присоединилась к мирной акции украинцев за рубежом, где на берегу реки развернули гигантский флаг Украины. Танцовщица Илона Гвоздева предстала в вышитом платье и пожелала Украине "оставаться стойкой, сильной, несокрушимой и свободной". Шеф-повар Эктор Хименес-Браво назвал Украину "страной моего сердца", ведь выбрал ее душой, потому что сам родом из Колумбии.

Женя Кот и Наталья Татаринцева опубликовали нежные семейные кадры в вышиванках, а вместе с праздничными поздравлениями к украинцам обратились также Ольга Сумская, Виктория Маремуха, Богдан Осадчук, Елена Светлицкая, Наталка Денисенко, Ирина Кудашова, Тарас Цимбалюк и другие звезды.

Ранее OBOZ.UA писал о 10 всемирно известных звездах родом из Украины, которые гордятся своими корнями. Семьи этих актеров, музыкантов и режиссеров в разные времена эмигрировали из Украины, но память о родине они сохранили навсегда.

