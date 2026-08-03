В Украину приехали звезды Евровидения 2025: какой город поразил их своей красотой и ради чего артисты выучили украинский язык

Представители Литвы на Евровидении 2025, группа Katarsis, впервые посетили Украину. Музыканты стали одними из участников фестиваля "Файне місто", который с 31 июля по 2 августа прошел во Львове, обратились к публике на украинском языке, признались, что влюбились в город, а также показали специальный мерч с надписью "Katarsis x Ukraine".

Видео дня

Во время концерта барабанщик группы неожиданно заговорил на украинском. На видео, которое опубликовала группа "Дім Євробачення", он поприветствовал львовян и подчеркнул, что для коллектива большая честь выступать перед украинской публикой.

"Добрый вечер, Львов! Как у вас дела? Для нас большая честь играть для вас сегодня. Мы любим вас! Слава Украине!" – сказал музыкант со сцены.

В перерыве между выступлениями участники Katarsis пообщались с журналистами и рассказали о своих первых впечатлениях от Украины. Накануне концерта они успели прогуляться по историческому центру Львова, который произвел на них сильное впечатление.

"Было очень приятно. Вчера у нас было время погулять по городу, мы прогулялись по Старому городу, и здесь... здесь очень красиво. Я очень счастлив быть здесь", – поделился один из музыкантов.

Специально к своему первому концерту в Украине группа также подготовила (или ей подарили фанаты) эксклюзивный мерч с картой Украины, стилизованными портретами участников коллектива и надписью "Katarsis x Ukraine".

Справка. Katarsis – литовская рок- и постпанк-группа, которая была основана в Вильнюсе в 2020 году. В его состав входят вокалист-гитарист Лукас Радзевичюс, гитарист Аланас Брасас, басистка Эмилия Кандратавичюте и барабанщик Йокубас Андрюлис. В 2025 году коллектив представлял Литву на песенном конкурсе Евровидение с композицией Tavo akys, а в финале занял 16-е место, набрав 96 баллов.

Ранее OBOZ.UA писал, что звезда "Иллюзии обмана" Джесси Айзенберг пережил российский обстрел и рассказал, как себя чувствовал после него.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!