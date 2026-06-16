В сети появились фото роскошного поместья Лободы в Подмосковье, которое она продала за $12 млн: хрусталь, герб России и бассейн с атлантами. Фото

В сети появились многочисленные фотографии роскошного поместья Светланы Лободы в Подмосковье, которое певица продала после трёх лет поисков покупателя. На кадрах видны интерьеры элитного дома с дорогой отделкой, большим количеством ковров, хрустальными люстрами, мебелью и бассейном со скульптурами атлантов.

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Речь идет о трехэтажном особняке в коттеджном поселке "Княже Озеро" площадью около 1200 квадратных метров. По сообщениям российских СМИ, которые опубликовали снимки поместья, недвижимость Лободы приобрел таинственный российский бизнесмен примерно за 12 миллионов долларов.

На снимках можно увидеть просторные комнаты с изысканной отделкой и украшенными потолками, большие залы с массивными персидскими коврами, массивную деревянную мебель, хрустальные люстры и другие многочисленные предметы интерьера.

Особый вид имеет зона с бассейном, оформленная скульптурами в виде атлантов и в греческом стиле с голубым небом.

Интересной деталью также был двуглавый орел – герб РФ на дверях в кабинете.

В доме, который ранее принадлежал певице, есть четыре спальни, две столовые, барная зона, бильярдная, бассейн и джакузи. На территории поместья также расположены гостевой дом, помещения для персонала, пост охраны, гараж и придомовая территория с беседкой.

Лобода выставила особняк на продажу в 2023 году после того, как покинула Россию в связи с началом полномасштабной войны в Украине. Изначально артистка просила за недвижимость около 4,3 миллиона долларов, однако впоследствии изменила цену.

Из-за отсутствия покупателей дом сдавали в аренду – стоимость проживания составляла около 1,3–1,5 миллиона рублей (8,5–10 тысяч долларов) в месяц. После этого цена на продажу выросла в разы.

Сейчас Светлана Лобода живет в Риге (Латвия) и продолжает концертную деятельность за пределами России и Украины. После начала полномасштабного вторжения певица заявила о разрыве с страной-агрессором, а российские власти запретили ей въезд на 50 лет.

Ранее OBOZ.UA писал, что Светлану Лободу назвали "террористкой и экстремисткой" в России после частного выступления артистки на Пхукете для российских граждан.

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