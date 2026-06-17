Герб России и бассейн с атлантами: Лободу возмутили новости о роскошном поместье в Подмосковье за $12 млн, где она жила

Певица Светлана Лобода отреагировала на новости о якобы продаже роскошного поместья в Подмосковье за 12 миллионов долларов, фотографии которого в последние дни активно распространяют российские СМИ. Артистка заявила, что не владеет недвижимостью в России, а дом на опубликованных снимках лишь арендовала до начала полномасштабной войны.

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В своем Instagram Лобода опубликовала скриншот одной из новостей с надписью "Фейк" и кратко прокомментировала ситуацию.

"Российской недвижимости нет. Дом на фото – я снимала до войны. Проверяйте факты", – заявила певица.

Ранее российские СМИ сообщили, что певица якобы продала трехэтажный особняк в коттеджном поселке "Княже Озеро" в Подмосковье. По их данным, недвижимость площадью около 1200 квадратных метров приобрел таинственный российский бизнесмен примерно за 12 миллионов долларов.

Вместе с сообщениями о продаже в сети появились фотографии интерьера дома. На снимках можно увидеть просторные залы с массивными персидскими коврами, дорогой деревянной мебелью и хрустальными люстрами. Особое внимание привлекла зона бассейна, оформленная в греческом стиле со скульптурами атлантов.

Еще одной заметной деталью стал двуглавый орел – герб Российской Федерации, размещенный на дверях одного из кабинетов.

По информации российских изданий, после отъезда из РФ Лобода якобы выставила дом на продажу в 2023 году. Изначально за недвижимость просили около 4,3 миллиона долларов, а из-за отсутствия покупателей некоторое время сдавали её в аренду за 8,5–10 тысяч долларов в месяц.

Ранее OBOZ.UA писал, что Светлану Лободу назвали "террористкой и экстремисткой" в России после частного выступления артистки на Пхукете для российских граждан.

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