Фанатов от России еще полвека назад: кто такой Вуди Аллен, который переполошил МИД, и почему его карьера пошла ко дну

Американский режиссер Вуди Аллен принял участие в Московской международной неделе кино, где выступил онлайн в рамках сессии "Легенды мирового кинематографа", из-за чего нарвался на резкую критику со стороны Министерства иностранных дел Украины. В учреждении отметили, что своим поступком сценарист оскорбил отечественных актеров и кинематографистов, которые были убиты или ранены оккупантами, более того, фактически закрыл глаза на преступления РФ в нашем государстве, которые продолжаются уже более 11 лет. В ответ на это Аллен признал, что страны-агрессор и ее глава Владимир Путин неправы, однако он убежден, что это не повод не присоединяться к культурному мероприятию. Такая позиция режиссера не удивительна, ведь свою приверженность к России он продемонстрировал еще полвека назад.

В 1975 году он снял сатирическую комедию "Любовь и смерть", сюжет которой пародирует русскую классическую литературу, а особенно работы Льва Толстого и Федора Достоевского. Лента даже участвовала в Берлинском международном кинофестивале, а сам Вуди Аллен считал ее самым смешным проектом, который снял на тот момент. Однако со временем карьера сценариста начала угасать, а его ленты редко становятся любимчиками аудитории. OBOZ.UA расскажет, что известно о Вуди Аллене, и почему его творчество пошло на дно.

Кто такой Вуди Аллен

Вуди Аллен, настоящее имя которого Аллен Стюарт Конигсберг, родился 1 декабря 1935 года в Нью-Йорке. С довольно юного возраста он начал зарабатывать на жизнь, сочиняя юмористические истории для газет. Затем его заметил комик Милт Кэмен и устроил работать в популярное в то время шоу. Со временем Аллен полностью погрузился в любимое дело и начал создавать собственные фильмы. Дебютной работой режиссера стала лента "Что нового, киска?", а в дальнейшем он создал проекты "Мужья и жены", "Загадочное убийство в Манхэттене", "Пули над Бродвеем", "Мелкие мошенники" и другие.

А вот за последние 20 лет Вуди Аллен снял 16 фильмов и один сериал. Только пять из них понравились кинокритикам и зрителям. На платформе Rotten Tomatoes эксперты высоко оценили работы режиссера "Счастливый случай" (2023 г.), "Жасмин" (2013 г.), "В полночь в Париже" (2011 г.), "Вики Кристина Барселона" (2008 г.) и "Матч-пойнт" (2005 г.). Однако даже у этих кинокартин кассовые сборы довольно невысокие по сравнению с другими проектами современной индустрии кино.

Так, например, самый успешный фильм режиссера "В полночь в Париже" принес прибыль в размере 151 миллиона долларов, а вложено в производство было 17 млн. Подобная ситуация наблюдается и с другими проектами:

"Жасмин" – $99 млн при бюджете $18 млн;

"Вики Кристина Барселона" – $96 млн при бюджете $15 млн;

"Матч пойнт" – $85 миллионов при бюджете $15 млн.

А последние кинокартины, которые создал Вуди Аллен: "Фестиваль Рифкина", "Дождливый день в Нью-Йорке" и "Колесо чудес" стали убыточными.

Почему карьера режиссера угасла

Карьера Вуди Аллена пошла ко дну после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах. Находясь в браке с Мией Фэрроу, он удочерил девочку по имени Дилан. Режиссер очень сильно привязался к ребенку и казалось был замечательным отцом, пока она не заявила, что папа развращал ее. По словам Дилан, инцидент произошел в 1992 году, однако сам Аллен все обвинения публично отрицает, пишет CNN.

Когда информация о вероятном преступлении режиссера стала известна публике, его в определенной степени "отменили" в индустрии кинематографа США. Он начал снимать проекты за пределами Нью-Йорка, а во время Венецианского фестиваля заявил, что мог бы возобновить работу в родном городе, если бы его профинансировал какой-то "дурак".

"Если кто-то выйдет из тени и скажет, что мы профинансируем твой фильм в Нью-Йорке и будем выполнять все мои жесткие требования – они не могут читать сценарий, знать, кто в нем играет, а просто дают мне деньги и уходят – если какой-то глупый человек согласится на это, я сниму фильм в Нью-Йорке", – выдал сценарист.

Позже Вуди Аллен решил оправдать проблемы в карьере тем, что в киноиндустрии якобы "исчезла романтика". Режиссеру не нравится современная дистрибуция, ведь проекты находятся в прокате в кинотеатрах всего несколько недель, сообщает The Guardian.

"Сейчас прокат длится две недели в кинотеатре. Весь бизнес изменился, и не в лучшую сторону. Вся романтика киноискусства исчезла", – говорил режиссер.

