Умер один из самых влиятельных джазовых музыкантов всех времен Сонни Роллинз: чем он запомнился

Умер легендарный американский саксофонист и композитор Сонни Роллинз – один из самых влиятельных джазовых музыкантов XX века. Артист ушел из жизни 25 мая в своем доме в Вудстоке (штат Нью-Йорк, США). Ему было 95 лет.

О смерти музыканта сообщила People его семья. В заявлении Роллинза назвали "одной из самых уважаемых и влиятельных фигур американской музыки 20-го века и позже".

Последний концерт музыкант дал в 2012 году. Из-за легочного фиброза он был вынужден полностью прекратить играть в 2014-м. Несмотря на это, Роллинз до конца жизни продолжал говорить о музыке как о духовном даре.

В частности, в одном из последних интервью саксофонист признавался, что не боится смерти: "Смерть – это смешно. Все боятся смерти, потому что это неизвестное. Но моя мать умерла. Мой отец умер. Мой брат умер. Моя сестра умерла. Мой дядя умер. Моя бабушка умерла. Они все прекрасные люди. Если они могут умереть, то почему я не могу умереть? Я лучше их? Смешно чувствовать: "О, я не должен умереть". Мое тело превратится в прах. Но моя душа будет жить вечно".

Что известно о Сонни Роллинз

Сонни Роллинз, настоящее имя которого Теодор Уолтер Роллинз, родился 7 сентября 1930 года. Сначала он играл на фортепиано и альт-саксофоне, но впоследствии перешел на тенор-саксофон, который и сделал его мировой звездой. Его главным музыкальным ориентиром был знаменитый Коулмен Хокинс.

Еще до 20 лет Роллинз работал с Майлзом Дэвисом, Телониусом Монком, Бадом Пауэллом и Джей Джеем Джонсоном. Именно Монка музыкант позже называл своим "музыкальным гуру". В начале 1950-х Сонни уже считали одним из самых перспективных саксофонистов поколения бибопа и хард-бопа.

Мировое признание к нему пришло после выхода альбома Saxophone Colossus в 1956 году. Именно тогда Роллинз получил прозвище "Колосс". Пластинка вошла в число важнейших джазовых записей всех времен, а композиции St. Thomas, Oleo и Doxy стали джазовыми стандартами.

Роллинза считают одним из величайших тенор-саксофонистов в истории джаза. Влияние музыканта признавали не только коллеги, но и писатели и культурные деятели. В частности, японский автор Харуки Мураками посвятил ему отдельный раздел в своих "Джазовых портретах".

Карьера Роллинза не была безоблачной. В 1950-х он страдал от героиновой зависимости, был арестован и проходил лечение в специализированной клинике. После реабилитации музыкант вернулся на сцену и в течение трех лет записал аж 16 альбомов, которые стали классикой джаза.

В 1970-х артист увлекся восточной философией, йогой и духовными практиками. Он путешествовал по Индии и Японии, а по возвращении экспериментировал с фанком, ритм-н-блюзом и фьюжном. В разные годы сотрудничал даже с The Rolling Stones.

Сонни Роллинз был трехкратным лауреатом самой уважаемой музыкальной премии Grammy. В 2004 году он получил почетную награду Grammy Lifetime Achievement Award, а также Национальную медаль искусств США и награду Центра Кеннеди.

