Украинский певец, который весил 130 кг, рассказал о вынужденной пластической операции и назвал секрет похудения на 40 кг. Фото до и после

Украинский певец Никита Киселев поразил поклонников кардинальными изменениями в своей внешности. 27-летний исполнитель похудел на 40 килограммов и даже сделал пластическую операцию.

По словам артиста, он решился на процедуру, ведь лишний вес истощал организм и непосредственно влиял на его внешний вид. Об этом он рассказал в комментарии для проекта "Тур зірками".

"Я сделал пересадку волос. В 27 лет я весил 130 килограммов. Организм был истощен и это отражалось на волосах, здоровье и внешнем виде. На Новый год я выступал на мероприятии, увидел stories с него и понял, что надо что-то менять, потому что на сцене выглядит не очень", – поделился артист.

Как поделился Никита Киселев, после этих изменений чувствует, что ему стало намного лучше и легче жить. Певец надеется, что сможет полюбить спорт и будет заниматься им значительно больше, чем сейчас.

Кстати, как заметил артист, проблемы с избыточным весом у него есть с самого детства: "Это называется РПП (расстройства пищевого поведения. – Ред.). Это психологическое заболевание, какая-то неуверенность в себе. Я с 1 или 2 класса начал активно набирать вес и постоянно пытался его сбросить".

Во взрослом возрасте Никите Киселеву удалось похудеть на 40 килограммов благодаря нескольким секретам. Исполнитель работает над психологическими причинами набора веса, начал заниматься спортом, а также проконсультировался с эндокринологом и принимал специальные лекарства от инсулинорезистентности. Ведущая предположила, что певец мог говорить о популярном препарате Ozempic, однако он как не опроверг, так и не подтвердил такую мысль.

"Я похудел также за счет инъекций. Это было для меня спасением. Я наладил свое питание и отношения с едой благодаря этому лекарству", – рассказал исполнитель.

