Весил 164 кг: как выглядит звезда 'Варьятов' Владимир Жогло после похудения на 65 килограммов и операции по уменьшению желудка

Внешний вид украинского юмориста и звезды шоу "Варьяты" Владимира Жогло кардинально изменился после того, как он похудел на 65 килограммов. Впечатляющего результата комику удалось достичь благодаря сложному хирургическому вмешательству – бариатрической операции по уменьшению объема желудка, а сейчас он продолжает придерживаться специального режима питания.

Видео дня

Как поделился артист, его максимальный вес составлял 164 кг, а сейчас – 99. В интервью для lviv24 он отметил, что по ощущениям раньше "носил на себе еще одного полноценного взрослого человека".

Владимир Жогло не останавливается на достигнутом результате и продолжает работать над собой. По словам юмориста, он очень редко употребляет алкоголь и предпочитает только крепкие спиртные напитки. Артист не может сказать, что придерживается жесткой диеты, однако все же имеет особый подход к питанию. Жогло исключил из рациона жирные и жареные блюда, бобовые, изделия из муки, а также почти не ест сладкого.

"Я себе ни в чем не отказываю, потому что у меня и так рацион сбалансированный. Например борщ – прекрасная сбалансированная пища для меня. Деруны реже ем, но больше ем печеного и отварного картофеля. Рыба, яичница, вся кисломолочная продукция конечно же", – поделился звезда "Варьятов".

Напомним, что Владимир Жогло перенес операцию 1 декабря 2024 года. Его желудок уменьшили на 80%, а осталось, соответственно, лишь 20%. Благодаря этому организм комика начал потреблять значительно меньше калорий. Однако, как отмечал юморист, внешний вид не был основной причиной того, что он решился на хирургическое вмешательство. Жогло имел диабет второго типа, проблемы с режимом сна, питанием, а также с сердечно-сосудистой системой, поэтому вопрос об изменении образа жизни стал чрезвычайно острым.

"Было два варианта выхода из этой ситуации. Один из них – очень резко и самостоятельно взяться за себя и пойти по пути абсолютного изменения образа жизни, что очень сложно. В общем, классические методы, но с учетом, что у меня был диабет второго типа, есть конкретная диета № 9. Я понимал, что из-за моей занятости или специфики деятельности очень трудно соблюдать режим. Я бы не смог этого сделать. К тому же я очень редко отказываю, когда говорят: "Попробуй это вкусненькое". А как отказать, когда оно действительно вкусное? Мы пообщались с женой, и она настояла на втором варианте – пойти на операцию (бариатрическую. – Ред.)", – отмечал артист.

Первые две недели после хирургического вмешательства Владимир Жогло вообще не мог потреблять твердую пищу. Сейчас его порции не превышают 150 граммов за один раз.

Ранее OBOZ.UA рассказал, в чем секрет похудения ведущей Елены Филоновой, которая сбросила 20 кг.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!