Украинка Оксана Лынив добилась отмены концерта российского дирижера на Венском фестивале
Венский фестиваль отменил концерт War Requiem греческого дирижера Теодора Курентзиса, имеющего российское гражданство. Причиной стал отказ украинского дирижера Оксаны Линив стоять с ним на одной сцене, поскольку культура не может быть вне политики.
Как сообщается на сайте Венского фестиваля, Курентзис не осуждал российскую агрессию против Украины, но его и не заставляют это сделать, ведь организаторы переживают за его положение, когда тот попадет в Россию. Выступление War Requiem должно было состояться 12 июня в венском Бургтеатре, но его отмена не сильно повлияет на карьеру дирижера – тот отправляется в тур по Германии. Впрочем, концерт Киевского симфонического оркестра с Оксаной Лынив 2 июня из Kaddish Requiem "Бабий Яр" проведут, хотя организаторы планировали его отменить.
"Как подчеркивал в разных моментах художественный руководитель Мило Рау, Kaddish Requiem занимает центральное место в программе Венского фестиваля 2024 года, что он хотел бы сохранить. Поэтому после консультаций с симфоническим оркестром SWR мы решили не представлять War Requiem под руководством Теодора Курентзиса. Как и было запланировано, 2 июня в Венском Концертхаусе", – сообщили организаторы.
После новости об отказе в сотрудничестве с россиянином Оксана Лынив также прокомментировала это событие. В частности, к ее выступлению также присоединят новое современное украинское произведение, написанное учеником композитора Kaddish Requiem "Бабий Яр" Евгения Станковича.
"Мы очень рады, что Венский фестиваль нашел решение, и очень рады, что наконец-то можем выполнить Kaddish Requiem "Бабий Яр" в Вене. Все участники очень ждут этого особого концерта 2 июня", – сообщила Оксана Лынив.
В частности, программный директор оркестра SWR Анке Май выразила свое соболезнование и надежду вернуться к фестивалю "в более мирные времена". Организаторы все приобретенные билеты аннулируют, а деньги за них вернут зрителям, которые планировали отдохнуть, поддерживая русскую культуру.
Что известно о Теодоре Курентзисе:
- Изучал дирижирование в Санкт-Петербургской государственной консерватории в России при поддержке Фонда общественной помощи Александра С. Онассиса.
- С 2004 года на постоянной основе работал в России сначала главным дирижёром Новосибирского театра оперы и балета, а затем музыкальным руководителем Пермского театра оперы и балета.
- Курентзис публично не осуждал российское вторжение в Украину, так и вряд ли это сделает, ведь его выступление на Венском фестивале спонсировать согласился ныне находящийся под санкциями российский банк ВТБ.
Ранее OBOZ.UA писал, что в Эстонии отменили концерт российской поп-певицы Клавы Коки. В частности, ей даже запретили въезд в страну до 18 мая 2027 года.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!