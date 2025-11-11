Украина на первом месте: как выглядит рейтинг участников Детского Евровидения 2025 за месяц до финала и кто дышит нам в спину

10-летняя певица София Нерсесян, которая представит Украину на Детском Евровидении 2025, смогла пленить сердца не только отечественной, но и иностранной аудитории своей впечатляющей композицией "Мотанка". За месяц до проведения финала песенного конкурса юная исполнительница возглавила рейтинг всех участников в приложении My Eurovision Scoreboard.

С помощью ресурса еврофаны оценили конкурсные работы представителей всех стран и больше всего голосов отдали именно Софии Нерсесян. Сейчас трек артистки получил более 6 тысяч голосов, сообщают в Telegram-канале "Дом Евровидения".

Дышат нам в спину юные певцы из Польши и Армении. Они оказались на втором и третьем местах в рейтинге соответственно. Среди других стран, которые попали в топ-10, оказались: Франция, Сан-Марино, Грузия, Северная Македония, Нидерланды, Испания и Азербайджан.

Что известно о Детском Евровидении 2025

В этом году детский песенный конкурс состоится 13 декабря в столице Грузии – Тбилиси. На сцену соревнования вернутся представители из Хорватии, Черногории и Азербайджана, которые в последний раз участвовали в 2014, 2015 и 2021 годах соответственно, а вот артисты из Эстонии и Германии не выйдут на международную арену.

Сцена Детского Евровидения 2025 будет оформлена по давним традициям культуры Грузии. В центре композиции размещено выразительное изображение судьбы – народный барабан, который на протяжении поколений задавал ритм праздникам. Вокруг него расположены скульптурные формы, вдохновленные горными ландшафтами страны, а также замками, укрепленными деревнями и башнями.

Песня "Мотанка", с которой София Нерсесян представит нашу страну на Детском Евровидении 2025, – это "манифест о помощи от всех детей Украины защитить их жизни". Трек рассказывает о мощном украинском обереге – мотанка, которую, как сообщила артистка, она получила от военных.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что 10-летнюю представительницу Украины на Детском Евровидении 2025 затравили в сети. Она отреагировала на ситуацию и намекнула, что часть негатива в ее сторону была проплаченной.

