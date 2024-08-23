Учил украинских военных: что известно о новом 'Мистер Англия' и как он связан с королевской семьей

22-летний королевский гвардиец Мануэль Алькантара Тернер получил титул "Мистер Англия" и будет представлять страну на международном конкурсе, который состоится в ноябре этого года во Вьетнаме. Юношу выбрали из 12 других финалистов, которые были отобраны из более 150 претендентов.

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Тернер должен был пройти дефиле, фотосессию и интервью, сообщает The Telegraph. Ведущей финального этапа была Милла Маги, нынешняя "Мисс Англия" и спасательница, которую называют "корнуольской Памелой Андерсон".

Мануэль участвовал в коронации Чарльза в прошлом году и тренировал украинских военных в Кении. Он стал первым солдатом, получившим титул "Мистер Англия". "Все, что я хочу сделать – это отдать свою жизнь за Англию, поэтому я думаю, что вполне заслуживаю звания "Мистер Англия" – поделился победитель.

Британский солдат, родом из залива Уитли в Тайнсайде, служит младшим капралом в гвардейском подразделении "Колдстрим" и базируется в казармах "Виктория" вблизи Виндзорского замка. Он сказал, что вступление в армию в возрасте 16 лет превратило его из "мальчика в мужчину". "Для меня великая честь получить эту награду. Я буду достойно представлять свою страну и, надеюсь, заставлю всех гордиться мной", – сказал Тернер.

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