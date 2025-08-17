'Мне плохо стало': Анна Тринчер призналась, почему больше никогда не пойдет на Евровидение, и как страдают участники на конкурсе

Украинская певица Анна Тринчер откровенно рассказала о своем отношении к Евровидению и объяснила, почему больше не рассматривает для себя возможность участия в конкурсе. По словам артистки, этот масштабный музыкальный марафон слишком истощает и морально, и физически, а потому она не хочет больше подвергать себя таким испытаниям.

Тринчер напомнила в шоу "Утро Чемпионов", что в свое время уже пережила немало сценических баталий: от "Голоса страны" до Детского Евровидения в 2015 году, где представляла Украину. Тогда ей удалось прочувствовать все эмоции, связанные с борьбой за победу, и именно поэтому сейчас она не видит смысла снова идти по этому пути.

"Мне кажется, что я уже пережила этот момент. Я так люблю то, чем я занимаюсь! А Евровидение – это всегда о чрезвычайно большом стрессе, о большой концентрации событий, людей, внимания, негатива, позитива. И я вижу, как артисты, почти все, после Евровидения, оправляются от этого конкурса. Они выгорают. Им трудно", – поделилась исполнительница.

Певица подчеркнула, что даже самые успешные исполнители тяжело переживают конкурс. Она назвала Евровидение эмоциональной каруселью, которая приносит не только славу, но и глубокое истощение. Тринчер также призналась, что уже на собственных примерах почувствовала, насколько трудно выдерживать ожидания публики.

"Я после премьеры уже едва дышу. А здесь все от тебя зависит, буквально. На тебя смотрит вся страна, и она возлагает на тебя ожидания. И ты должен их оправдать. Тем более, у нас немножечко раздраженное общество, и если есть возможность выбросить свой негатив куда-то, например, в социальные сети, что-то кому-то написать, – то, пожалуйста, – дайте нам полчаса времени и смартфон", – откровенно рассказала артистка.

Окончательный отказ от мысли об участии во "взрослом" Евровидении наступил после того, как она увидела эмоции группы Ziferblat, которая представляла Украину в 2025 году, в момент объявления результатов. Тринчер призналась, что буквально ощутила на себе этот стресс.

"После того, как я увидела, как Ziferblat переживал, пройдут ли они в финал, я прямо увидела эту эмоцию, мне аж плохо стало в этот момент. И решила: нет, это не для меня", – подчеркнула она.

Артистка призналась, что сейчас ей комфортно идти своим путем и работать в собственном ритме.

Ранее OBOZ.UA писал, что журналисты также поинтересовались, кого она считает идеальным представителем Украины на Евровидении. На этот вопрос Анна откровенного ответа не дала. Более того, когда Валерий Дычаковский уточнил, планирует ли она когда-то подавать заявку на участие во взрослом Евровидении, артистка с улыбкой уклонилась от комментария и, шутя, завершила разговор: "Боже, такой ливень идет! Я не хочу макияж испортить! Па-па!"

