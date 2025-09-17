Убийство Ирины Заруцкой: американский рэпер снял клип по мотивам трагической истории украинки, но со счастливым финалом. Видео

Американский рэпер Джонатан Линдейл Кирк, более известный под псевдонимом DaBaby, выпустил клип на новую песню Save Me, где воспроизвел ужасное убийство украинки Ирины Заруцкой. Однако видеоработа артиста имеет одну особенность – альтернативный конец, в котором девушка остается живой и невредимой.

К созданию клипа присоединились актеры, которые похожи на подозреваемого в совершении преступления Декарлоса Брауна и погибшую гражданку Украины. Ролик исполнитель обнародовал на своем YouTube-канале.

Клип начинается с фрагмента новостного сюжета, где показаны оригинальные кадры трагедии, зафиксированные на камеры наблюдения. Далее начинает звучать песня, а DaBaby с двумя актерами пошагово воспроизводят жуткое преступление.

В определенный момент в трамвай в городе Шарлотт, США, заходит девушка, которая сыграла Ирину Заруцкую. Она садится перед актером, перевоплотившимся в Декарлоса Брауна, и спокойно смотрит в окно, не подозревая, что очень скоро на нее совершат нападение. В песне прозвучали слова: "Знаешь, есть такие люди, которых, к сожалению, мы не можем спасти, понимаешь, о чем я. Возможно, я один из них".

Через мгновение мужчина достает нож и замахивается на девушку так же, как это сделал настоящий убийца. В этот момент DaBaby останавливает руку "преступника", тем самым спасая жизнь актрисе в образе украинки. На следующих кадрах можно увидеть, как героиня спокойно идет домой, потирая шею.

Клип завершается скриншотом страницы на платформе GoFundMe, которую создали родственники Заруцкой, чтобы забрать средства на поддержку ее близких.

Что известно об убийстве украинки

22 августа 23-летнюю гражданку Украины Ирину Заруцкую, которая выехала в США, спасаясь от войны, нашли мертвой на трамвайной станции South End в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). По данным полиции, на теле девушки обнаружили ножевые ранения, а медики, прибывшие на место преступления, только констатировали смерть.

Через определенный период после обнаружения тела украинки правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Декарлоса Брауна. Известно, что он неоднократно имел проблемы с законом.

В январе 2025 года Брауна арестовали за неправомерное использование системы 911. Согласно судебным документам, он позвонил в экстренную службу из больницы Нованта и заявил, что кто-то дал ему "искусственное вещество", которое контролировало его способность есть, ходить и говорить. Ответ офицера, что это медицинская проблема и они ничего не могут сделать, не удовлетворил Брауна, поэтому он продолжил звонить в 911. Позже ему предъявили уголовное обвинение, однако судья Тереза Стоукс позволила мужчине освободиться из тюрьмы без каких-либо выплат под письменное обязательство явиться в суд.

Пока мотив убийства не понятен и не установлен. Американец и украинка не были знакомы.

На ужасную трагедию отреагировал и президент США Дональд Трамп. Один из журналистов заговорил об убийстве Ирины Заруцкой, на что американский лидер ответил: "Ужасно. Я об этом не слышал. Когда это произошло?".

Политику сообщили, что инцидент произошел еще в августе, но видео преступления стало доступно лишь недавно. Трамп заявил, что возьмет ситуацию под личный контроль.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в США рэпер повторил образ украинского снайпера-рекордсмена, который убил российского оккупанта.

