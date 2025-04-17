Как сложилась судьба самого красивого мальчика в мире, за которым уже в 12 лет бегали толпы девочек. Фото тогда и сейчас

В 2016 году весь интернет говорил о нем – 12-летнем мальчике с ангельской внешностью, чье фото с подписью "самый красивый мальчик в мире" молниеносно стал вирусным в соцсетях. Так мир узнал об Уильяме Франклине-Миллере – австралийском школьнике, который на тот момент уже работал моделью с семи лет.

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Толпы поклонниц, миллионы лайков и внимание модельных агентств – все это свалилось на подростка буквально за одну ночь. Его Instagram набирал тысячи подписчиков каждый день, а в 13 лет Уильяма даже назвали "самым красивым мальчиком в мире" якобы уже официально – по версии журнала Forbes.

Уильям появлялся на телешоу, позировал для глянцевых изданий и даже получил прозвище "Ангел из Лондона". Хотя он родился в Австралии, впоследствии переехал в Великобританию, чтобы иметь больше возможностей в модельной и актерской индустрии.

Однако парень с самого детства мечтал не только о подиумах. Его настоящее увлечение – актерство. Сейчас, когда ему уже 21 год, молодой человек серьезно работает над тем, чтобы построить карьеру в кино.

"У меня было так много прослушиваний, но, кажется, меня приглашают на более драматические роли, чем на комедийные, я люблю, когда мне приходится пытаться быть немного зловещим. Я был так близко ко многим большим ролям и просто пропустил их на последнем этапе, но я уверен, что правильная роль когда-нибудь найдется", – признался Франклин-Миллер в интервью журналу A Book Of.

Среди его профессиональных мечтаний – большая роль в голливудском фильме. Несмотря на славу, Уильям не забывает и об образовании.

"Я знаю, что индустрия так жесткая, и я хотел бы разработать собственную марку одежды или иметь что-то общее с модой, но сейчас я тоже довольно быстрый пловец и играю на гитаре, тому кто знает. Мне повезло, что не нужно принимать решения прямо сейчас", – добавил актер.

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